Avrupa Adım Attı: TikTok ve Instagram'da Sonsuz Kaydırma Yasaklanabilir!

Avrupa Parlamentosu (AP), bağımlılık yaptığı gerekçesiyle Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırma özelliğinin yasaklanmasını istiyor. AP, bu konuyla ilgili düzenleme için ilk adımı da attı.

TikTok ve Instagram'da Sonsuz Kaydırma Kaldırılabilir

TikTok ya da Instagram gibi bir uygulamaya girdiğimizde farkında olmadan saatler geçirebiliyoruz. Bu gerçeği pekiştiren faktörlerden biri de "sonsuz kaydırma" özelliğidir. Bu özellik, sağa doğru veya aşağı doğru sürükleme işlemi yapılarak içeriklerin sürekli olarak görülmesini sağlar.

Avrupa Parlamentosu bu gerçeğin farkında ve bu yüzden söz konusu özelliğin durdurulmasını amaçlıyor. AP'nın attığı ilk adım, dijital ürün ve hizmetlerin bağımlılık yapmayan bir tasarımla daha etik olmalarının istendiği bir kararı onaylamak oldu.

Bu karar, sosyal ağların, çevrim içi oyunların, çevrim içi film veya dizi izleme hizmetlerinin güçlü bir bağımlılık bileşenine sahip olduğunu kabul etmektedir. Platformlar bu işlevi destekler çünkü kullanıcıların dikkatini çekmek ve olabildiğince uzun süre hizmette kalmalarını sağlamak önemlidir.

Bağımlılık yapıcı etkiyi azaltmak amacıyla, bazı milletvekilleri sonsuz kaydırmanın sona ermesini amaçlayan bu girişimi destekliyor. Bu, gerçeğe dönüşene kadar (eğer onaylanırsa) önünde hâlâ çok uzun bir süreç olacak.

Avrupa Parlamentosu üyelerinin Avrupa Komisyonu'na sunduğu öneri, bağımlılık yapmayan ve etik olan ürünlerin geliştirilmesine yönelik uygulamaların zorunlu kılınmasına odaklanıyor. Bu bağımlılık yaratan tasarımın sonuçlarının "fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde sonuçları olduğu" savunuluyor.

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