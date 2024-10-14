Togg'dan Ekim Ayına Özel %0 Faizli Kredi Kampanyası: Aylık Ödeme Tutarı Ne Kadar?

2019 yılında tanıtılan Togg T10X, 2023 yılında satışa sunulmuştu. Kısa sürede çok popüler hâle gelen yerli otomobil hem tasarımı hem de özellikleriyle insanları etkilemeyi başarıyor. Togg, T10X modelini satın almak isteyen kişiler için özel bir kampanya duyurdu.

Duyurulan kampanya, Togg tarafından üretilen elektrikli otomobili satın alma konusunda oldukça önemli bir fayda sağlıyor. Böylelikle söz konusu arabayı almak daha kolay hâle geliyor. Peki, Togg'un sıfır faizli kredi kampanyası neler sunuyor?

Togg'un Sıfır Faizli Kredi Kampanyasında Aylık Ödeme Ne Kadar?

"Ekim Finansman Desteği" başlığıyla sunulan kampanya kapsamında ekim ayı boyunca anlaşmalı bankalarda bireysel kullanıcılar için %0 faizli ve 12 ay vadeli 700 bin TL kredi sunuluyor. Ayrıca %2,29 faizli ve 30 ay vadeli 700 bin TL kredi seçeneği de mevcut.

12 ay vadeli olan kredi seçeneğinin aylık ödemesi 58 bin 333 TL iken 30 ay vadeli olan kredi seçeneğinin aylık ödemesi 35 bin 607 TL şeklinde.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılar için de kampanya imkânı bulunuyor. Kurumsal kullanıcılara %0 faiz seçeneğinin yanı sıra 24 ay vadeli ve %1,49 faizli, 48 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi seçenekleri de sunuluyor.

24 ay vadeli kredinin aylık ödemesi 35 bin 209 TL, 48 ay vadeli kredinin ise aylık ödeme tutarı 25 bin 766 TL.

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