Togg, Çinlilere mi Satılacak? Yönetim Kurulundan Resmî Açıklama Geldi!

Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Fuat Tosyalı, yerli otomobile dair oldukça önemli açıklamada bulundu. Tosyalı ayrıca Togg satılıyor mu sorusunu da yanıtladı. Peki, Togg satılacak iddiası doğru mu?

Togg Satılacak İddiası Yanıtlandı

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre Togg'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un Çinlilere satılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve konuya dair şu sözleri söyledi:

"Togg’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek."

Togg’un satışlarının iyi gittiğini söyleyen Tosyalı, "Togg, Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece eylül ayında 2.200 araç sattık" dedi.

Togg’un gelecek yıl yeni modellerin üretimine başlayacağını, bu sayede büyümesini hızlandıracağını ifade eden Tosyalı, 2025 yılında başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası haline gelme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım atacaklarını belirtti.

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