TOGG Servis Noktaları Belli Oldu!
TOGG servis noktaları açıklandı. Peki, yerli otomobil için hizmet verecek servis yerleri nerede? İşte sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma dair detaylar!
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla beraber TOGG servis noktaları belli oldu. 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit / 8 mobil noktada kullanıcılara kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazır olunduğu belirtildi.
TOGG Servis Noktaları Listesi
- İstanbul Orhanlı
- İstanbul Pendik
- İstanbul Kartal
- İstanbul Şişli
- İstanbul Avcılar
- İstanbul Üsküdar
- İstanbul Zeytinburnu
- Ankara Çankaya
- Ankara Etimesgut
- Kocaeli Gebze
- Çorum Merkez
- Samsun Tekkeköy (2023)
- Erzurum Yakutiye (2023)
- Trabzon Ortahisar
- Edirne Merkez
- Bursa TOGG Gemlik Tesisi
- Bursa Nilüfer
- Balıkesir Bandırma
- Eskişehir Odunpazarı
- İzmir Bornova (2023)
- İzmir Çiğli
- Manisa Merkez
- Denizli Merkezefendi
- Isparta Merkez
- Antalya Muratpaşa
- Antalya Kepez (2023)
- Kayseri (2023)
- Adana Yüreğir (2023)
- Şanlıurfa Haliliye
- Gaziantep Şehitkamil
- Malatya Yeşilyurt
- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu
- Diyarbakır Bağlar
Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.— Togg (@Togg2022) April 29, 2023
Bugün itibarıyla;
7 bölge
23 şehir
33 sabit / 8 mobil noktada
Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız. pic.twitter.com/VWst9ea5B7
TOGG otomobillerin ilk teslimatlarının başlamasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yerli otomobil için hizmet verecek servis noktalarının nereler olduğu açıklandı.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız" ifadelerine yer verildi.
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