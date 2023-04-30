Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla beraber TOGG servis noktaları belli oldu. 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit / 8 mobil noktada kullanıcılara kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazır olunduğu belirtildi.

TOGG Servis Noktaları Listesi

İstanbul Orhanlı

İstanbul Pendik

İstanbul Kartal

İstanbul Şişli

İstanbul Avcılar

İstanbul Üsküdar

İstanbul Zeytinburnu

Ankara Çankaya

Ankara Etimesgut

Kocaeli Gebze

Çorum Merkez

Samsun Tekkeköy (2023)

Erzurum Yakutiye (2023)

Trabzon Ortahisar

Edirne Merkez

Bursa TOGG Gemlik Tesisi

Bursa Nilüfer

Balıkesir Bandırma

Eskişehir Odunpazarı

İzmir Bornova (2023)

İzmir Çiğli

Manisa Merkez

Denizli Merkezefendi

Isparta Merkez

Antalya Muratpaşa

Antalya Kepez (2023)

Kayseri (2023)

Adana Yüreğir (2023)

Şanlıurfa Haliliye

Gaziantep Şehitkamil

Malatya Yeşilyurt

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

Diyarbakır Bağlar

Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.



Bugün itibarıyla;



7 bölge

23 şehir

33 sabit / 8 mobil noktada



Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız. pic.twitter.com/VWst9ea5B7 — Togg (@Togg2022) April 29, 2023

TOGG otomobillerin ilk teslimatlarının başlamasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yerli otomobil için hizmet verecek servis noktalarının nereler olduğu açıklandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız" ifadelerine yer verildi.