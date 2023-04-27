Mercedes'ten Pes Dedirten Karar: "Daha Hızlı Gitmek İstiyorsan Abonelik Satın Al!"

Elektrikli araçlar, otomotiv sektörünü kökten değiştirmek için geliyor. Bu durum yalnızca motorların değişmesi değil, aynı zamanda satış tekniklerinin de değişmesi anlamına geliyor. Mercedes'in yakınz amanda aldığı bir karar, bunu kanıtlar nitelikte.

Mercedes, geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu bazı Sedan ve SUV modelleri için motor gücünü ve araç hızını artıran yazılımı aylık ücret kapsamında kullanıcılara sundu.

Daha Hızlı Gitmenin Bedeli Aylık 90 Dolar

Bir araba modelinin birden farklı paket ile sunulması, sektörün yıllardır alışkın olduğu bir gerçek. Ancak satılan bir araç hakkında yapılan güncellemelerin aylık abonelik dahilinde sunulması oldukça yeni. ABD'deki Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC ve EQS 450 4MATIC sahipleri, araçlarını hızlandırmak istiyorlarsa aylık 90 dolara yakın bir ücret ödemek zorunda.

Yanlış anlamayın, burada bahsettiğimiz geliştirme, herhangi bir fiziki geliştirme değil! Mercedes, internet üzerinden yapılacak bir yazılım güncellemesi için kullanıcılardan aylık ücret talep etti. Buna göre EQS 450 4MATIC SUV aracını 355 beygir gücünden 435 beygir gücüne çıkarmanın bedeli aylık 90 dolar, yıllık 900 dolar, araç ömrü boyunca yazılımı satın almak isteyenler 2950 dolar belirlendi.

Araba üreticileri, aylık abonelik sisteminin özellikle kullanıcıları rahatlatmak adına getirildiğini belirtse de gelecekte aynı telefonlarımızda olduğu gibi sürekli güncellenen araçlar görmemiz mümkün.