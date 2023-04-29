Togg Teslimatları Başladı: İlk Teslimatlar Hangi Şehirlere?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'in ön siparişlerini veren kullanıcıların teslimatları Togg resmî Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre başladı.

Atılan tweet'e göre ilk teslimatlar Elazığ ve Adana'daki iki müşteriye yapılacak. Aynı zamanda bu hafta sonu boyunca Bursa, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki ilk kullanıcılara da Togg T10X teslimatı gerçekleştirilecek.

İlk Teslimatlar Elazığ ve Adana'ya Gerçekleştirilecek

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada Mayıs ayında 1.000'in üzerinde araç teslim etmeyi hedeflediklerini belirtmiş, Mayıs ve Haziran aylarında üretim miktarını artıracaklarının altını çizmişti.

Togg, ön sipariş sürecinde tam 177.567 kişi başvuru alırken, katılımcılar arasından 20.000 kişi ön sipariş hakkı kazandı ve 20.000 kişi de yedek listede yer aldı. Ön sipariş hakkı kazanan müşterilerin tamamına 2023 yılı içerisinde teslimatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.