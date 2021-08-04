Bir GTA Hayranı, Tommy Vercetti Cosplay'i ile 80'lere Götürdü!

Reddit'ten bir kullanıcı, Tommy Vercetti cosplay'i ile Grand Theft Auto (GTA) Vice City'nin ana karakterinin nasıl bir unutulmaz karakter olduğunu GTA hayranlarına bir kez daha gösterdi.

Kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü, Miami'den ilham alan Vice City'nin atmosferinin gerçek hayata nasıl başarılı bir şekilde yansıtıldığını gözler önüne seriyor. Grand Theft Auto: Vice City'nin hafızalara kazınan görünümünü, ana karakterini ve Miami'den ilham alan şehri kusursuz bir biçimde yansıtan fotoğraf ile çoğu kullanıcının da beğenisini kazandı.

2002 yılında piyasaya sürülen video oyunu, piyasaya ilk kez sürülmesinden bu yana oyuncular tarafından büyük beğeni toplamış ve ünlü serinin en sevilen ve seneler geçse bile yeniden oynanabilen oyunlarından biri olmuştu.

Rockstar Games, Grand Theft Auto' 6'nın çıkışının ne zaman gerçekleşeceği hakkında küçük bir ipucu bile paylaşmamış olsa da yakın zamanda bir sonraki GTA oyununun Vice City'de geçebileceğini gösteren çok sayıda söylenti ortaya çıktı.

Bir grup Reddit kullanıcısı, resmi olarak paylaşılmamasına rağmen GTA 6 haritasının potansiyel boyutunu GTA 5'teki Los Santos ile karşılaştırdı. Yaklaşan video oyunu ile ilgili sızdırılmış ayrıntıları takip eden kullanıcılar, Los Santos'u göz önünde bulundurarak haritanın potansiyel boyutunu hesapladı ve ölçümler, sızdırılan haritanın boyutunun önemli ölçüde daha küçük olduğunu gösterdi.

Tommy Vercetti Cosplay Nasıl Görünüyor?

RealLiveLEE isimli bir Reddit kullanıcısı, Grand Theft Auto: Vice City'de yönetilen ana karakter ile aynı kıyafeti giyerek fotoğrafa oyunun ana karakteri olan Tommy Vercetti'nin mükemmel bir gerçek hayat uyarlamasını dahil etti.

Fotoğrafın video oyunu ile aynı renklere sahip olması, kıyafetin birebir uyumlu olması da kullanıcıların ayrıca dikkatini çekti. Kullanıcı, Reddit'te paylaşımda bulunmadan önce oyundan alınan görüntü ile gerçek hayattan alınan görüntüyü birleştirdi. Üstte oyundan alınan görüntü, onun altında ise gerçek karakterin nasıl gerçek hayata uyarlandığını gösteren görüntü yer aldı.

Grand Theft Auto serisinin beklenen yeni oyununun Vice City'de geçeceğine dair şu an çok fazla söylenti var ve Rockstar Games'in geçmişteki eski şehirlere dönme isteği göz önüne alındığında bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek görülüyor fakat oyun ile ilgili detaylar ortaya çıkmadıkça oyuncuları nasıl bir şehrin beklediğini söylemek pek doğru sayılmaz.