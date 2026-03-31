Efsane Hayatta Kalma Oyunu Arkadaşlarla Oynanabilecek (Video)

The Last of Us 2, dünyanın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. Ne var ki ana hikâyesi sona erdikten sonra oyun genellikle cihazdan kaldırılıyor. Oyunu eğer tekrar tekrar oynama gibi isteği olmayanlar, onu bir daha yüklememek üzere kütüphanede tutmaya başlıyor.

Gönüllü üçüncü taraf geliştiriciler, tam da bu sorunun önüne geçmek adına özel bir mod geliştirmeye başladı. Bu co-op modu sayesinde oyuna geri dönüp arkadaşlarınızla tüm hikâyeyi baştan sona oynamanız bile mümkün hâle gelebilir. Daha önce hiç oyunu oynamamış kişiler de arkadaşları ile sunulan büyük dünyayı birlikte deneyimleme imkânı elde edebilir.

Some gameplay of our TLOU 2 multiplayer mod in a normal level, so cool to just see 2 players in the same world interacting with the environment. Progress update video this week!#TheLastofUsOnline pic.twitter.com/4EfbteFehH — Speclizer (@Speclizer_) March 30, 2026

The Last of Us 2'nin Co-op Modu Nasıl Çalışacak?

The Last of Us 2 için geliştirilen co-op modu, aynı anda iki oyuncunun oyunu oynamasını mümkün hâle getirecek. Geliştiricinin oyunu iki gerçek oyuncu varmış gibi çalışmasını sağlaması, birlikte görev yapmayı da teknik olarak mümkün kılıyor. Eğer tek oyuncuya göre ayarlanan sinematik sahneler ve tetikleyiciler (oyuncu kapıyı açarsa enfekte olmuş NPC üzerine atlasın gibi koşullar dizisiyle çalışan sistem) başarılı şekilde ele alınır ve oyunculara kendi hikâyelerini geliştirme imkânı sunulursa başlı başına yeni bir oyun bile ortaya çıkabilir.

The Last of Us 2'nin Co-op Modunda Mevcut Durum Nedir?

The Last of Us 2'nin co-op modu oldukça uzun bir zamandan beri geliştiriliyor. Geliştiricilerden birinin kendi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan videolara göre mod büyük titizlikle tasarlanıyor. Henüz son aşamaya gelinmiş değil. Geliştirici, bu geliştirme sürecini bölümlere ayırarak kendi YouTube kanalı üzerinden yayınlıyor.

Son paylaşıldna videoda mermilerin nişan alınan yere doğru şekilde gitmesi ve hasar sistemi üzerinde çalışıldı. Ayrıca hareketlerin daha akıcı hissettirmesi için nasıl yol izlendiğine yer verildi. Şu an nişan alma ve animasyonlarda hâlâ küçük çaplı kusurlar bulunuyor ancak bunların zaman içinde çözüleceğini öngörüyoruz.

Mod daha önce diğer oyuncuyu NPC gibi hareket ettirmeye çalışıyordu. Bu da geri geri gitmek gibi çeşitli animasyonlarda hatalara sebep oluyordu. Daha sonra oyun motorunun aslında aynı anda iki gerçek oyuncuyu desteklediği keşfedildi. Böylece yakın dövüş ve daha pek çok sistem daha gerçekçi ve sorunsuz çalışmaya başladı. Önceki yöntemdeki pek çok hata da giderildi.

Geliştirici, bir sonraki adımda ikinci oyuncunun kontrolünü ağ üzerinden gelen verilere dayandırmayı planlıyor. Yani diğer oyuncu da uzakta olmasına rağmen bağımsız şekilde hareket edebilecek. Öte yandan şu an ikinci oyuncunun çarpışma fiziğinin olmaması ve oyunun zaman zaman oyunun çökmesi gibi problemler söz konusu. Bunların da ilerleyen süreçte çözüme kavuşturulması bekleniyor.

The Last of Us 2'nin Resmî Co-op Modu Gelecek mi?

Naughty Dog'un bundan birkaç yıl önce aslında The Last of Us 2'nin çok oyunculu bir sürümünü piyasaya sürme planı bulunuyordu. Bir süre boyunca beklentileri yükselttikten sonra en nihayetinde çok oyunculu mod projesinin iptal edildiğini açıkladı. Şirket, bunun yerine kaynaklarını yeni tek oyunculu oyun projelerine ayırmanın daha mantıklı olduğuna karar verdi. O yüzden ileride eğer planlarda değişiklik olmazsa The Last of Us 2 için de resmî co-op modunun gelmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Geliştiricinin The Last of Us 2 için çok oyunculu mod sunmaktan vazgeçmesi, serinin hayranlarının pes etmesine neden olmamış gibi görünüyor. Bana soracak olursanız bu üçüncü taraf modun önünde hâlâ oldukça uzun bir yol var. Sorunsuz bir şekilde sunulması için epey bir zaman gerekiyor ancak birilerinin diğer oyuncuları düşünerek elini taşın altına koyması beni fazlasıyla mutlu etti.