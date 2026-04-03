Forza Horizon 5, RDR ve Dahası! Popüler Oyunlar İndirime Girdi

Microsoft’un Windows kullanıcıları için uygulama ve oyunların yer aldığı Microsoft Store platformunda Bahar İndirimleri başladı. Bu kampanya kapsamında birçok popüler PC oyununun fiyatı düştü. GTA 5, Forza Horizon 5 ve Sea of Thieves gibi dikkat çeken yapımlar da indirime girdi. İşte indirime giren oyunlar...

Etkinlik ile birlikte en iyi yarış oyunlarından Forza Horizon 5, 999,99 TL’den 499,50 TL’ye düştü. Yüzde 50 indirime giren oyun çeşitli, macera dolu ve sosyal bir açık dünya deneyimi sunuyor. Meksika’da geçen yapımda dünyanın en iyi yüzlerce arabası yer alıyor ve bunlarla yarışlara katılabiliyorsunuz.

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA serisinin son halkası GTA 5 Enhanced ise 1.049 TL yerine 524,50 TL'ye satılıyor. Yüzde 50 indirimle satılan oyun, aslında 2015'te piyasaya sürülmüştü ancak Mart 2025'te yeniden makyajlanarak yayınlandı. En iyi açık dünya oyunlarından GTA 5 Enhanced, hem tek oyunculu hem de GTA Online ile çevrim içi şekilde oynanabiliyor. Tek oyunculu tarafta ister hikaye görevlerini yapabilir, isterseniz şehirde serbestçe gezebilirsiniz.

Öte yandan Aralık 2025'te oyunculara sunulan Red Dead Redemption 1.749 TL'den 874,50 TL'ye düştü. Fiyatı yüzde 50 düşen oyunda eski bir kanun kaçağı olan John Marston'ı canlandırıyor ve Van der Linde çetesinin son kalan üyelerinin peşine düşüyorsunuz.

Bununla birlikte en iyi korsan oyunları arasında yer alan Sea of Thieves ise yüzde 50 indirimle 699 TL yerine 334,50 TL'ye satılıyor. Söz konusu yapımda kendi geminizi yönetirken sadece hazineler arayıp görev yapmakla kalmıyor, aynı zamanda deniz canavarlarıyla ve diğer oyuncularla da savaşmanız gerekiyor.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition da Microsoft Store'da indirime giren oyunlar arasında öne çıkıyor. Lara Croft’un hikayesini tamamlayan oyun, sürükleyici bir macera sunuyor. Zorlu bulmacalar çözüp tehlikeli keşiflere atılarak gizem dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Microsoft Store'daki Bahar İndirimleri Ne Zaman Bitecek?

Bahar İndirimleri 15 Nisan 2026'da sona erecek. Eğer satın almayı planladığınız bir oyun varsa bu tarihten önce davranmanızda fayda var.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse indirim oranları pek hoşuma gitmedi ancak yine de hiç yoktan iyidir. Örneğin Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition’ın indirim oranı oldukça iyi görünüyor. Windows bilgisayar kullanıcısı olsam bu etkinliği muhtemelen değerlendirirdim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.