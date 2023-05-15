Milyonlarca Toyota Araç Sahibinin Bilgileri İfşa Oldu!

Japon otomobil devi Toyota, milyonlarca araçla ilgili hassas verilerin on yıl boyunca internette açıkta saklandığını ve nereye bakacağını bilen herkesin erişimine açık olduğunu doğruladı.

Şirketin haber merkezi web sitesinde yayınlanan bir güvenlik bildiriminde, 2,15 milyon Toyota sahibinin konumuyla ilgili bilgilerin 6 Kasım 2013 ile 17 Nisan 2023 tarihleri arasında korumasız bir bulut veritabanında bulunduğu belirtildi.

Bildirinin çevirisinde "Toyota Motor Corporation'ın Toyota Connected Corporation'a yönetmesi için emanet ettiği verilerin bir kısmının bulut ortamının yanlış yapılandırılması nedeniyle kamuya açık hâle getirildiği keşfedildi." ifadesi yer alıyor.

Toyota Konuya Dair Açıklama Yayınladı

"Bu konunun ortaya çıkmasının ardından, dışarıdan erişimi engellemek için önlemler aldık ancak tüm bulut ortamları da dâhil olmak üzere soruşturma yürütmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize ve ilgili taraflara büyük rahatsızlık ve endişe verdiğimiz için özür dileriz."

Toyota'nın T-Connect G-Link, G-Link Lite ve G-BOOK, sesli yardım, müşteri hizmetleri, araç durumu ve yönetimi ve benzeri şeyler için kullanılan araç bilgi-eğlence sistemini kullanan müşterilerin korumasız bir veritabanını tuttuğu görülüyor. İfşa edilen veriler arasında araç içi GPS navigasyon ve terminal kimlik numarası, şasi numarası ile araç konumu ve zaman verileri yer alıyor.

Toyota ayrıca araçların dışından çekilen video kayıtlarının da olayda açığa çıkmış olma ihtimali olduğunu söyledi. Bu kayıtlar yedi yıl boyunca (Kasım 2016 - Nisan 2023) kayda alınmış kayıtları içeriyor.