Toyota'dan 10 Yeni Elektrikli Otomobil Geliyor

Toyota Motor Corp'un üst düzey bir yöneticisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Japon otomobil üreticisinin elektrikli otomobillerde arayı kapatmak için 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli otomobil modeli sunmayı hedeflediğini söyledi.

Şirketin baş teknoloji sorumlusu Hiroki Nakajima bir brifingde yaptığı açıklamada, Toyota'nın ayrıca elektrikli otomobillere odaklanacak yeni ve uzmanlaşmış bir birim kuracağını ve 2026 yılına kadar yıllık 1,5 milyon elektrikli otomobil üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu artış, Toyota'nın mevcut elektrikli otomobil seviyelerinde keskin bir yükselişe işaret edecek.

Toyota, Hibrit Araçların Müşteriler İçin Daha Mantıklı Olduğunu Savunuyordu

Satışları bakımından dünyanın en büyüğü olan otomobil üreticisi, elektrikli otomobilleri benimsemekte çok yavaş davrandığı yönündeki eleştirilere de karşı çıkmıştı. Toyota, benzinli-elektrikli hibritler de dâhil olmak üzere bir dizi seçeneğin küresel müşteri tabanı için daha mantıklı olduğunu savunuyor.

Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar elektrikli otomobillere geçiş yönünde aldığı kararlar göz önüne bulunduğunda pek çok yakıtlı otomobil üreticisinin elektrikli otomobil sektörüne girmesi bekleniyordu.