Toyota'dan Üzen Haber: Büyük Hayallerinden Vazgeçmek Zorunda Kaldı

Toyota, özellikle kamyon ve SUV tutkunları arasında güçlü bir itibara sahip bir marka. Ama 2022 yılında işler istediği gibi gitmeyince hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Tundra serisinde V8 motor seçeneği, diğer seçeneklere kıyasla avantajını kaybetmeye başladığı andan itibaren şirketin yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı.

Toyota'nın bu kararı hakkında resmi bir açıklama yapmamasıyla birlikte, yeni 3.4L çift turbo V6 motorların sunduğu avantajlar, V8 motorların neden terk edildiğini anlamayı kolaylaştırıyor. Gelin bu sebepleri detaylıca inceleyelim...

Yeni Nesil V6 Motorlar Daha Avantajlı

Toyota'nın önceki 5.7L V8 motoru, 381 beygir gücü ve 401 lb-ft tork üretiyordu. Ancak yeni çift turbo V6 motorlar, daha kompakt ve verimli bir tasarımla hem performans hem de yakıt ekonomisi sunuyor. Liste şöyle:

Baz model V6 : 358 beygir gücü, 406 lb-ft tork.

: 358 beygir gücü, 406 lb-ft tork. Orta seviye V6: 389 beygir gücü, 479 lb-ft tork.

389 beygir gücü, 479 lb-ft tork. Hibrit MAX V6: 437 beygir gücü, 583 lb-ft tork.

Bu güç artışıyla birlikte 2024 Tundra'nın maksimum taşıma kapasitesi yaklaşık 880 kilogram'a, çekme kapasitesi ise yaklaşık 5.440 kilogram’a çıktı. 2021 Tundra’nın yaklaşık 785 kilogram taşıma ve 4.630 kilogram çekme kapasitesiyle kıyaslandığında, bu oldukça önemli bir gelişme.

Yakıt Ücreti Cep Yakmıyor

Yeni motorlar, yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha çevreci. Hibrit MAX V6 motor, şehirde 22 mpg, karayolunda 23 mpg ile birleşik 22 mpg yakıt ekonomisi sunuyor.

Buna karşılık, 2021 V8 Tundra yalnızca 13 mpg şehir içi, 17 mpg karayolu değerlerine ulaşıyordu. Toyota'nın bu değişiklikle hem daha düşük emisyon standartlarını hem de artan yakıt ekonomisi taleplerini karşıladığını görebiliyoruz.

V8'in Yokluğu Çok Mu Önemli?

Toyota ve diğer markaların yeni altı silindirli motorları, V8'in sağladığı güç ve performansı fazlasıyla sunuyor. Ancak, V8 motorların karakteristik sesi ve sürüş hissi gibi unsurların bazı kullanıcılar için önemli olduğunu unutmamak gerek.

Gelecekte bu değişikliğin, çevre dostu kamyonlar açısından yeni bir döneminin başlamasına ışık olacağı kesin ancak şimdilik V8'in olmaması büyük bir kayıp gibi durmuyor.