Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Trabzonspor ve Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Adana Demirspor Maç Linki

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı, 25 Kasım Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Bilet Fiyatları

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1.⁠ ⁠Kategori: VIP Platinum - B: 3.500 TL

3.500 TL Kategori: VIP Platinum - A/C: 3.000 TL

3.000 TL 2.⁠ ⁠Kategori: VIP Gold: 2.000 TL

2.000 TL 3.⁠ ⁠Kategori: VIP Silver: 1.500 TL

1.500 TL 4.⁠ ⁠Kategori: Batı: 250 TL

250 TL 5.⁠ ⁠Kategori: Doğu: 200 TL

200 TL 6.⁠ ⁠Kategori: Fırtına: 150 TL

150 TL 7.⁠ ⁠Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 100 TL

100 TL Misafir Tribün: 130 TL

Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Adana Demirspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

John Lundstram

Batista Mendy

Edin Visca

Enis Bardhi

Ozan Tufan

Simon Banza

Eren Elmalı

Okay Yokuşlu

Denis Drăguș

Pedro Malheiro

Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Vedat Karakuş

Semih Güler

Abdulsamet Burak

Tolga Kalender

Yusuf Sarı

Tayfun Aydoğan

İzzet Çelik

Maestro

Yusuf Barası

Ali Yavuz Kol

Arda Okan Kurtulan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Adana Demirspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.