Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TS - Adana Demirspor maçı nerede gibi soruların yanıtı!
Trabzonspor ve Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Adana Demirspor Maç Linki
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı, 25 Kasım Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Bilet Fiyatları
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- 1. Kategori: VIP Platinum - B: 3.500 TL
- Kategori: VIP Platinum - A/C: 3.000 TL
- 2. Kategori: VIP Gold: 2.000 TL
- 3. Kategori: VIP Silver: 1.500 TL
- 4. Kategori: Batı: 250 TL
- 5. Kategori: Doğu: 200 TL
- 6. Kategori: Fırtına: 150 TL
- 7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 100 TL
- Misafir Tribün: 130 TL
Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Adana Demirspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Uğurcan Çakır
- John Lundstram
- Batista Mendy
- Edin Visca
- Enis Bardhi
- Ozan Tufan
- Simon Banza
- Eren Elmalı
- Okay Yokuşlu
- Denis Drăguș
- Pedro Malheiro
Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Vedat Karakuş
- Semih Güler
- Abdulsamet Burak
- Tolga Kalender
- Yusuf Sarı
- Tayfun Aydoğan
- İzzet Çelik
- Maestro
- Yusuf Barası
- Ali Yavuz Kol
- Arda Okan Kurtulan
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Adana Demirspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.