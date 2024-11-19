Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TS - Adana Demirspor maçı nerede gibi soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Trabzonspor ve Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Adana Demirspor Maç Linki

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı, 25 Kasım Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Bilet Fiyatları

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • 1.⁠ ⁠Kategori: VIP Platinum - B: 3.500 TL
  • Kategori: VIP Platinum - A/C: 3.000 TL
  • 2.⁠ ⁠Kategori: VIP Gold: 2.000 TL
  • 3.⁠ ⁠Kategori: VIP Silver: 1.500 TL
  • 4.⁠ ⁠Kategori: Batı: 250 TL
  • 5.⁠ ⁠Kategori: Doğu: 200 TL
  • 6.⁠ ⁠Kategori: Fırtına: 150 TL
  • 7.⁠ ⁠Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 100 TL
  • Misafir Tribün: 130 TL

Trabzonspor - Adana Demirspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Adana Demirspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Uğurcan Çakır
  • John Lundstram
  • Batista Mendy
  • Edin Visca
  • Enis Bardhi
  • Ozan Tufan
  • Simon Banza
  • Eren Elmalı
  • Okay Yokuşlu
  • Denis Drăguș
  • Pedro Malheiro

Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Vedat Karakuş
  • Semih Güler
  • Abdulsamet Burak
  • Tolga Kalender
  • Yusuf Sarı
  • Tayfun Aydoğan
  • İzzet Çelik
  • Maestro
  • Yusuf Barası
  • Ali Yavuz Kol
  • Arda Okan Kurtulan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Adana Demirspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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