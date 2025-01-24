Trump'tan AB'ye Suçlama: Komplo Kurup Ağır Cezalar Veriyorlar

Avrupa Birliği özellikle son birkaç yıldır ABD merkezli teknoloji şirketlerine karşı birçok adım attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump ise ülkenin büyüyen teknoloji endüstrisine karşı hedefli bir komplo olduğunu öne sürdü.

Trump, Google, Apple ve Meta'ya karşı ağır para cezaları kesilmesinin daha fazla para için önceden planlanmış bir yaptırım olduğu dâhil birçok iddia ortaya attı. ABD Başkanı, Apple'dan 15 milyar dolar, Google'dan milyarca dolar daha kazanıldığını belirtti.

Trump, bunların yanı sıra şimdi de Meta'nın peşine düşülmesini ABD merkezli teknoloji devlerine karşı yasa dışı bir eylem olarak nitelendirdi.

Trump, AB'yi Amerika'ya İyi Davranmamakla Suçladı

Listede yer alanların tamamının Amerikan şirketi olduğunu ve ne yaparlarsa yapsınlar, Amerikan şirketi olarak kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Trump, AB'nin Amerika'ya iyi davranmadığını düşünüyor ve bölgeyle olan yüz milyarlarca dolarlık açıktan bahsetti.

ABD Başkanı, Amerika'nın bu durumdan memnun olmadığını ve çok yakında bu konuda bir şeyler yapacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, bu konuşmayı göreve başladıktan sadece birkaç gün sonra gerçekleştirdi

AB ile ABD merkezli teknoloji şirketleri arasındaki ilişkiler gelecek günlerde şu an olduğundan daha da karmaşık bir hâle gelebilir.