TÜBİTAK'ın Reddettiği Çimento Projesi Harvard Yolunda

İki liseli genç tarafından geliştirilen atık madde kullanarak çimento üretme projesi, TÜBİTAK tarafından reddedilmesinin ardından Harvard Üniversitesinin radarına girdi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan bir özel okulda eğitim hayatlarını sürdüren Emir Akdaşci ve Ege Özlem geliştirdikleri metodoloji ve araştırmaların neticesinde, sürdürülebilir ve çevreci çimento üretmeyi başardılar. Yaklaşık dört ay süren araştırmaların ardından ortaya çıkan atık madde kullanılarak çimento üretme projesi, çimentonun ham maddesine çeşitli atık maddelerin başarıyla eklenmesinin ardından son buldu. Kırılmış kalker ve kilin maddelerinin öğütülüp, çok yüksek sıcaklıklarda fırına atılması ve en sonunda fırınlanan maddeye alçı dökülmesiyle elde edilen çimento birleşimini değiştiren liseli gençler, farklı maddeler kullandılar.

Yapılan projede çimento bileşimine ilave olarak “uçucu Kül- Kula Volkaniti – Bentonit -Boraks ve soba külü” gibi farklı katkı maddeleri katılarak beton kalıplar oluşturuldu. Elde edilen ürün üzerinde yapılan çeşitli analizler sonucunda ortaya çıkan yeni çimentonun Türkiye’de kullanılan standartlara uygun olduğu görüldü. Farklı endüstriyel atıkların çimento karışımlarına katılmasının sağlanmasıyla birlikte atıkların geri dönüştürülme sorununun azalacağı söylenirken, daha ucuza çimento mal edilebileceği de kaydedildi.

TÜBİTAK Kabul Etmedi

İşin hazin tarafıysa projenin başarıyla tamamlanmasının ardından yaşandı. Çimento projelerine destek almak için başvuruda bulunan gençler, Türkiye’de bilimi destekleme ve geliştirme amacıyla kurulan TÜBİTAK’tan ret cevabı aldılar.

Danışman hocalarıyla birlikte projelerini kaynaklar da dahil olmak üzere tam bir dosya haline getiren ve İngilizceye çeviren öğrenciler, Harvard Üniversitesinden davet aldılar. Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edecek olan Emir Akdaşci ve Ege Özlem, Harvard’dan sonra sırasıyla Mc Gill University Montreal, Fransa Paris FIAP Jean Monnet’a, Ryerson University’s Toronto’dan aldıkları davetlere icabet ederek, bu okulları ziyaret edecekler.