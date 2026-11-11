Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 12.000 mAh Bataryaya Sahip

Xiaomi yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte yeni Redmi telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre telefon yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu bataryanın orta-üst segmentte konumlandırılacak bir telefonda kullanılması bekleniyor. Modelin adı henüz belli değil.

Yeni Xiaomi Telefonunun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni Redmi telefonu 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapaiste sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Redmi'nin son modellerine baktığımızda birkaç ay içinde önemli bir kapasite artışı görüyoruz. Ocak ayında piyasaya çıkan Redmi Turbo 5 Max, 9.000mAh bataryasıyla markanın o dönemdeki en büyük bataryalı telefonu olmuştu.

Ekim ayında tanıtılan Redmi K100 ise 10.000mAh bataryasıyla bu rekoru geride bıraktı. Telefonda 100W kablolu şarj desteği de bulunuyor. Şimdi gündemdeki 12.000 mAh bataryalı telefon satışa sunulursa Redmi Turbo 5 Max'e kıyasla 3.000mAh daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Üstelik bu artış bir yıl bile dolmadan gerçekleşmiş olacak.

12.000 mAh Batarya Hangi Telefonda Kullanılacak?

Sızıntıda yeni bataryanın hangi modele ait olduğu belirtilmiyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Redmi Turbo 6 Max modelinin 10.000 mAh üzerinde bir bataryayla geleceği iddia edilmişti. Nisan ayında paylaşılan başka bir sızıntıda ise Redmi Note 17 Pro Max için yaklaşık 10.000mAh kapasiteye işaret edilmişti.

12.000 mAh bataryanın bu iki modelden birinde kullanılıp kullanılmayacağı belli değil. Yeni bir model için hazırlanıyor olması da mümkün. Şimdilik telefonun kalınlığı, ağırlığı ve destekleyeceği şarj hızı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

12.000 mAh Bataryalı Redmi Telefon Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yeni Redmi telefonun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Telefonun diğer özellikleri ise henüz belli değil. Bunun yanı sıra model ismi de açıklanmadı.