A101'de Golf Arabası ve Motosiklet Satılıyor

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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir kablosuz kulaklık olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise Volta VG2 elektrikli dört tekerlekli kasalı golf arabası, Revolt RSX6 125 cc benzinli motosiklet, Volta VS2 elektrikli moped ve üç tekerlekli moped satılıyor.

A101'de Volta VG2 Golf Arabasının Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde Volta VG2 elektrikli dört tekerlekli kasalı golf arabası 129 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Broşürde golf arabasının iki yıl garantili olduğu bilgisi de bulunuyor.

Volta VG2 Golf Arabasının Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 2200W

Menzil: 44 km

Batarya Kapasitesi: 72V 45Ah

Azami Hız: 35 km/sa

Azami Taşıma Kapasitesi: 300 kg

Fren Sistemi: Disk

Volta VG2 golf arabası 2200W motor gücüne sahip. 44 kilometreye kadar menzil sunan bu araç 35 km/sa hıza ulaşabiliyor. 300 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. LED gösterge, LED far ve stop lambasının yer aldığı golf arabası ayrıca 72V 45Ah batary akapasitseine sahip. Araçta geri dönüş kamerası da mevcut.

Revolt RSX6 Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde Revolt RSX6 125 cc benzinli motosiklet 69 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Broşürde benzinli motosikletin iki yıl garantili olduğu bilgisi de bulunuyor.

Revolt RSX6 Benzinli Motosikletin Özellikleri Neler?

Azami Tork: 8.0 Nm

Fren Sistemi: Disk

Azami Net Güç: 5.3 kW

Azami Hız: 85 km/sa

Revolt RSX6 benzinli motosiklet 85 km/sa hıza ulaşabiliyor. Disk fren sistemine sahip olan motosiklet 8.0 Nm tork üretebiliyor. 85 km/sa hıza ulaşabilen araçta 5.3 kW azami net güç mevcut. Motosiklette ayrıca alüminyum jant, LED gösterge, LED far ve stop bulunuyor.

Volta VS2 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde Volta VS2 elektrikli moped 32 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Broşürde elektrikli mopedin iki yıl garantili olduğu bilgisi de bulunuyor.

Volta VS2 Elektrikli Mopedin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 1500W

Batarya Kapasitesi: 60V 22Ah

Şarj Süresi: 6-8 saat

Azami Hız: 45 km/sa

Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Fren Sistemi: Disk/Kampana Fren

Volta VS2, 1500W motor gücüne sahip. 45 km/sa maksimum hıza ulaşabilen elektrikli mopedde 60V 22Ah batarya kapasitesi mevcut. Araç 6-8 saate kadar şarj olabiliyor. 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip elektrikli mopedde disk/kampana fren sistemi yer alıyor. Araçta ayrıca LED far ve stop lambaları, LED gösterge de bulunuyor.

Volta VT5 Pro Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde üç tekerlekli moped Volta VT5 Pro 94 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Broşürde üç tekerlekli mopedin iki yıl garantili olduğu bilgisi de bulunuyor.

Volta VT5 Pro Mopedin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 3500W

Batarya Kapasitesi: 72V 58Ah

Menzil: 61 km

Azami Hız: 45 km/sa

Şarj Süresi: 7-8 saat

Fren Sistemi: Disk/Kampana Fren

Azami Taşıma Kapasitesi: 200 kg

Volta VT5 Pro, 3500W motor gücüne sahip. 61 kilometreye kadar menzil sunan üç tekerlekli mopedde 72V 58Ah batarya kapasitesi bulunuyor. Araç 7-8 saate kadar şarj olabiliyor. Disk/kampana fren sistemine sahip mopedde 200 kilogram azami taşıma kapasitesi mevcut.

Volta VM5 Neo Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde üç tekerlekli moped Volta VM5 Neo 84 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Broşürde üç tekerlekli mopedin iki yıl garantili olduğu bilgisi de bulunuyor.

Volta VM5 Neo Mopedin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 1000W

Azami Hız 25 km/sa

Batarya Kapasitesi: 72V 20Ah

Şarj Süresi: 6-8 saat

Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Fren Sistemi: Kampana Fren

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.