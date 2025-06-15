Tüketici Haklarında Büyük Değişiklik: Cayma Hakkı Süresi Artıyor!

Ticaret Bakanlığı, direkt olarak evden satış gerçekleştirilen doğrudan satış sistemini daha güvenli ve adil bir hale getirmek için yeni bir düzenleme üzerine çalışıyor. "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı" adıyla hazırlanan bu düzenleme, özellikle tüketicilerin haklarını güçlendirecek önemli yenilikler içeriyor.

Yeni düzenleme ile birlikte en çok dikkat çeken değişikliklerden biri tüketici cayma hakkı süresinin uzaltılması olacak. Bu kapsamda doğrudan satış sistemi ile gerçekleştirilen alışverişlerde tüketici cayma hakkı 14 günden 30 güne çıkacak. Bu doğrultuda aldığınız bir ürünü 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden iade edebileceksiniz. Peki yeni düzenleme kapsamında başka hangi değişiklikler yürürlüğe girecek?

Yeni Doğrudan Satış Düzenlemesi Hangi Değişiklikleri İçeriyor

Kamuoyuna paylaşılan "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile birlikte yürürlüğe girecek değişiklikler şu şekilde:

Gerçek dışı vaatler yasaklanacak

Satıcılar, tüketicilere gerçekleşmesi imkansız vaatlerde bulunamayacak; aldatıcı, baskıcı ve rahatsız edici yöntemlerle sisteme dahil olmaya zorlayamayacak.

Cayma hakkı uzatılacak

Tüketiciler, doğrudan satışla aldıkları ürünleri 30 gün içinde, hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden iade edebilecek. Geri ödemeler, tüm masraflar dahil olmak üzere tek seferde yapılacak. Geçmişte bu süre 14 gündü.

Yetki belgesi zorunlu olacak

Satış şirketleri faaliyet gösterebilmek için 3 yıl geçerlilik süresi olan bir "satış yetki belgesi" almak zorunda olacak. Bu belgeyi almaları için tüketici güvenliğini gösteren belgeler sunmaları gerekecek.

18 yaş altı katılamayacak

Doğrudan satış sisteminee sadece 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabilecek. Bununla birlikte isteyen herkes, herhangi bir yükümlülük altına girmeden sistemden ayrılabilecek. İlk 30 gün içinde ayrılanların ürünleri şirket tarafından geri alınacak.

Prim ve komisyon sınırı

Şirketlerin yıllık net satışlarının en fazla %40’ı doğrudan satıcılara komisyon, prim ve ödül olarak dağıtılabilecek.

Bilgilendirme sistemi kurulacak

Şirketler, tüketicilerin cayma hakkı dâhil tüm haklarını kolayca öğrenip kullanabilecekleri bir iletişim altyapısı kurmakla yükümlü olacak.

Cayma hakkı istisnaları

Kişiye özel hazırlanan ürünler, hızlı bozulan ya da hijyen nedeniyle iadesi uygun olmayan mallar, süreli yayınlar ve kurulumu yapılan ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak.

Yeni yasa taslağının gelen kamuoyu ve yetkililerden gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!