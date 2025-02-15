Android Kullanıcılarına Hayatı Zehir Eden 6 Uygulama

Yıllar geçtikçe, Android kullanıcılarının farkında olmadan zararlı kodlara maruz kalmasıyla birçok talihsiz olay yaşanmıştı. Android işletim sistemi şimdiye kadar birçok kötü niyetli kimsenin gazabına uğradı. Ancak 6 olay var ki Android tarihinde unutulmayacak yaralar açmıştı. Tarihin en zararlı 6 yazılımını sizler için derledik:

1. Pegasus – Devlet Destekli Casus Yazılım

Listenin ilk sırasında Pegasus yer alıyor. İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirildi ve devletlerin terör ve suçla mücadelesinde resmi olarak kullandığı bir yazılım oldu. Ancak insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve siyasetçiler üzerinde devasa bir gözetim mekanizması da oluşturdu.

Pegasus, iOS ve Android tabanlı cihazlarda derin izler bırakarak, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve iletişimlerini gizlice takip etti. Varlığı kısa süre sonra dijital güvenlik ve gizlilik konularında küresel çapta ciddi tartışmalara yol açtı. Kullanan devletler halen var.

2. xHelper – Kaldırılması Neredeyse İmkansız

xHelper, Android kullanıcılarının içinden çıkamadığı bir diğer uygulama.

Bir kez yüklediğinizde uygulamaların kaldırılmasını neredeyse imkansız hale getiren bu zararlı yazılım, cihazlarda derin izler bırakıyor ve bunları kolay kolay silemiyorsunuz.

Uygulama tam bir yıl boyunca izinsiz bir şekilde uygulama yükledi ve durduk yere çıkan reklamlarla kullanıcıları rahatsız etti.

Kullanıcılar Malwarebytes ve Kaspersky gibi güvenlik uygulamalarına rağmen xHelper'dan kurtulamadı.

3. CovidLock – Pandemi Döneminden Kalma Zehir

Geçtiğimiz yıllarda patlak veren COVID-19 virüsünün dünyaya yayılmasından sonra CovidLock adlı bir zararlı yazılım meydana çıktı. Bu uygulama, kullanıcıların endişelerini kullanarak kendini öne çıkardı ve cihazları kilitleyip karşılığında fidye istedi.

Güya sağlıkla ilgili bilgilendirme yapacağını vaat eden yazılım aslında cihazları kilitliyor ve açmak için yüklü miktarda para talep ediyordu.

Birçok kişi bu saldırılara maruz kaldı ve cihazlarının kontrolünü yitirdi.

4. HummingBad – Cihazlardan Para Çalındı

Pandemiden bir yıl sonra HummingBad adlı bir kampanya ortaya çıktı. Sanki bir hırsızlık hikayesi gibiydi.

HummingBad, root erişimi elde ederek milyonlarca cihazı etkisi altına aldı ve aylık ortalama 300.000 dolar gelir elde etti. Zararlı yazılım, cihazlara sürekli arka planda ek zararlı uygulamalar yükleyerek, kullanıcıların bilgilerini çalmaya çalıştı.

85 milyon cihazın risk altında olduğu tahmin edilen bu saldırı, Android güvenliğinde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.

5. StageFright – Önlem Almakta Geç Kalındı

StageFright ismi, Android'in derinliklerine inen bir medya oynatma kütüphanesi olan libstagefright'teki ciddi açıklara göz kırpıyordu.

Bu hata, "sıfır tıklama" (zero-click) saldırılarına kapı aralayarak, kullanıcılar hiçbir müdahalede bulunamadan, muhtemelen ne olduğunu bile anlamadan zararlı kodların cihazlarını ele geçirmesine neden oldu.

StageFright, endüstride büyük yankı uyandırdı ve Android geliştiricileri bu açığı kapatmak için aylık güvenlik güncellemelerine hız verdi. Olay uygulama izinlerinin ve hafıza erişimlerinin sıkı denetlenmesine yol açtı ama biraz geç kalınmıştı.

6. FakePlayer – Milletin Parasını Çar Çur Etti

Listenin sonunda iki yıl önce Android lansmanının hemen ardından ortaya çıkan FakePlayer var.

Görünüşte normal bir video oynatıcı gibi tanıtılan bu zararlı yazılım, kullanıcıların haberi olmadan premium numaralara yetkisiz SMS göndererek paraları oraya buraya savurdu ve bu yazılım yalnızca basit bir kod parçasından oluşuyordu.

FakePlayer kısa süre sonra dört farklı varyantla ortaya çıktı. Android dünyasında dolandırıcılığın başlangıcı olarak bilinir.