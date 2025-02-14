Bu Oyunu Steam Kütüphanenize Eklediyseniz Hemen Format Atın

Steam'de PirateFi adı verilen bir oyun, başlangıçta heyecan verici bir hayatta kalma oyunu olarak tanıtılmıştı ve oyunculara tek başlarına ya da çok oyunculu olarak oynama imkanı sunuyordu. Ancak sonraları oyunun tamamen zararlı bir yazılımdan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Oyun, Steam'in sayfasında 9/10 gibi yüksek bir puan almıştı ve oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Tüm bunlara rağmen; Valve'ın yaptığı açıklamaya göre, oyunun malware içerdiği tespit edildi. Valve, oyunu indiren kullanıcılarına bir uyarı mesajı gönderdi. Mesajda oyunculara sistemlerini tamamen sıfırlamaları ve güvenilir bir antivirüs yazılımı ile tam bir sistem taraması yapmaları önerildi.

Hangi Malware Yazılımı Olduğuna Dair Bilgi Yok

Valve hangi tür malware tespit edildiğini açıklamadı ama yeni veya beklenmedik yazılımlar olup olmadığına dair kontrol sağlanması gerektiğini ve kesin çözüm için bilgisayarlara format atılmasını önerdi.

Bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz yıl Activision, oyuncuları hedef alan infostealer (bilgi çalma) yazılımı ile ilgili bir kampanyayı araştırıyordu. 2023'te ise eski bir Call of Duty oyununda kendiliğinden yayılan bir malware tespit edilmişti.

Daha da dramatik bir olay, Apex Legends turnuvasında yaşandı. Electronic Arts, hacker'ların oyuncuların bilgisayarlarını kontrol altına alarak hile yapıyormuş gibi gösterdiklerini fark etti ve turnuva ertelendi.

Steam Bile Güvenli Değil

Kötü niyetli kimseler artık Steam gibi güvenilir platformlara bile sızmış durumda. İlk başlarda fark edilememiş olması bile durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermek için yeterli. Valve her ne kadar oyunu hızlıca kaldırmış olsa da oyunu indirip oynayan kimseler halen tehlike altında olabilir, hatta pek çok kişisel bilgiyi bu kimselere kaptırmış olabilirler.

Demek ki Steam'den bile olsa oyun indirirken dikkatli olmak gerekiyor. Bu noktada bilgisayarlarınızı güvende tutmak için periyodik olarak format atabilir, dosyalarınızı harici bir diskte düzenli bir şekilde toparlayabilir ve güvenlik yazılımı kullanabilirsiniz.