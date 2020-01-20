Türk Telekom Çöktü Mü? Google Neden Açılmıyor? İşte Detaylar

Türk Telekom çöktü mü? Google servislerine neden erişim sağlanılmakta sorun yaşanılıyor? Tüm detayları bir araya getirdik.

Google Çöktü Mü? İnternet Neden Açılmıyor?

Son yarım saattir Türk Telekom servis sağlayıcısı tarafından Google'a erişim sağlanılamıyor. Google servisleri neden açılmıyor? Türk Telekom üzerinden internete erişim sağlamakta güçlük yaşanıyor. Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Türk Telekom'un çöktüğü görülmekte. Google'a erişim sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğunu tahmin etmekteyiz. Sorun yüksek ihtimal ile Türk Telekom'un yurt dışı çıkışlarında yaşanmakta.

Türk Telekom aboneleri, mobil veri bağlantısının sağlanamadığını söylemekte. Vatandaşlar Twitter üzerinden Türk Telekom'un çöktüğünü söylemekteler.

#turktelekom an itibariyla fiber gitti, mobil bir var bir yok. Hiz yavas derken, alsa hepsini kestik dediler gibi 😂 @TTDestek @TurkTelekom lokasyon izmir — Murat Göksun KIRLI (@mgk_mgk) January 20, 2020

#turktelekom şu bitik alt yapınızı halletmeden hafta içi 2 defa arayıp taahüt yenilemeyi teklif eden operatör. Taahütünün bitmesini dört gözle bekleyip turkcelle gidecek bir kitle var. — Mehmed Necib (@MhmdNcb) January 20, 2020

#turktelekom da bir sıkıntı mı var internet var gözüküyor ama hiçbir yere girmiyor — Tipsiz Ukala (@15incihavari) January 20, 2020

Türk Telekom Destek ekibinin kullanıcılara verdiği cevap:

Değerli müşterimiz, internet erişimlerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilmektedir. Aralıklarla bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. — Türk Telekom Destek (@TTDestek) January 20, 2020

Erişim sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması bekleniyor. Şu an için erişim sağlanamayan sitelerin tam olarak hangileri olduğu bilinmese de, sorunların her kullanıcıyı etkilemediği de gözüküyor. Türk Telekom tarafından konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Erişim sorununu anbean takip etmekteyiz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.

Güncelleme 20.01.2020 Saat: 17:50

Türk Telekom tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Açıklamada DNS servislerine siber saldırının yapıldığı söylendi. Türk Telekom yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: