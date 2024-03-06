Telefon Numarası Nasıl Değiştirilir? (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom)

Her ne kadar telefon numarası değiştirmek günümüzde hiç olmadığı kadar kolay olsa da pek çoğumuzun tercih ettiği bir şey değil. Ancak kişisel verilimizin güvenliğinin kalmadığı bu günlerde bilinmeyen numaralardan gelen arama ve mesajların sayısındaki artış ya da diğer kişisel nedenler bizi yeni bir başlangıca zorlayabilir.

Peki, Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom farketmeksizin telefon numarası nasıl değiştirilir? Aşağıda hazırladığımız rehberimizden numara değiştirme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Telefon numarası değiştirme işlemi oldukça basit. Operatör değişikliği yapmak isteyen kişiler 3 farklı yöntemi kullanarak bu işlemi yapabilir.

Operatör Bayilerinden Hat Taşıma: Numaranızı taşımak istediğiniz operatörün bayisine gidebilirsiniz. Unutmayın ki kimlik, ehliyet veya pasaport gibi resmi evraklar beraberinden götürülmelidir. Ayrıca, numara taşınırken geçmiş fatura dokümanı istenebilir. Operatörünüz tarafından sunulan paketlerden seçerek numara taşıma işleminiz tamamlanır.

Çağrı Merkezinden Hat Taşıma: Numaranızı taşımak istediğiniz operatörün çağrı merkezini arayabilirsiniz. Müşteri temsilcisine bağlandığınızda sizden istenilen gerekli bilgileri aktarın. İşlemler tamamlandıktan sonra müşteri temsilcisi detaylı bilgi verecek ve yönlendirmeyi yapacaktır. Yeni hattınız tercihinize göre bayiden alınabilir ya da adresinize kargolanabilir.

İnternetten Hat Taşıma: Numaranızı taşıma istediğiniz operatörün resmi internet sayfası üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Operatör sayfasında numara taşıma bölümünü bulun ve karşınıza gelen ekran size verilen başvuru formunu doldurun. Daha sonra operatörünüz tarafından size ulaşılarak numara değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Turkcell Numara Değiştirme

Turkcell operatörü için numara değiştirme işlemleri için:

Hat sizin adınıza kayıtlıysa, kimliğinizle bir Turkcell Mağazası’na giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak numara değişiklik talebinizi iletebilirsiniz.

Hat sizin üzerinize değilse, kişinin vekâlet belgesini de alarak kimliğinizle bir Turkcell mağazasına giderek numaranızı değiştirebilirsiniz.

Turkcell son 4 hane değiştirmenize izin verir.

Turkcell numara değiştirme ücreti; 2024 için 106.98 TL’dir. Bu fiyatlandırma bireysel aboneler için belirlenen ücrettir.

Numara değişikliği 60 günde 1 defa yapabilirsiniz. Turkcell’de 1 sene içinde en fazla 3 kez numara değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.

Vodafone Numara Değiştirme

Vodafone operatörü için numara değiştirme işlemleri için:

Faturalı hat kullanıyorsanız, numaranızı değiştirmek adına Vodafone sitesi veya Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden veya Vodafone mağazalarına giderek yeni hat başvurusunda bulunabilirsiniz.

Numara değişikliğinde son 4 rakam değiştirilebilir.

SIM kart değişikliği yapmadan numara değiştirmenin yeni hat almaya göre daha avantajlı olduğu unutulmamalıdır.

Yeni hat almaz, numara değişikliği yaparsanız mevcut haklarınız ve bakiyeniz yeni numaranıza aktarılıyor.

Vodafone faturalı ve faturasız hat numara değiştirme ücreti; 106.98 TL’dir. Numara değişikliği yaptığınızda işlem ücreti bakiyenizden düşer, faturalı hat kullanıyorsanız bir sonraki faturanıza yansıtılır.

Numara değişikliğini 60 günde 1 defa yapabilir ve senede maksimum 3 defa numara değişiklik talebinde bulunabilirsiniz.

Türk Telekom Numara Değiştirme

Türk Telekom operatörü için numara değiştirme işlemleri için:

Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını kullanarak internet üzerinden numara değişikliği yapabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya Telekom mağazalarına giderek numara değişiklik talebinde bulunabilirsiniz.

Türk Telekom numaranızın son 4 hanesini değiştirme şansınız var.

SIM kart değişikliği yapmadan veya yeni bir hat alarak numaranızı değiştirebilirsiniz.

Faturalı ve faturasız hatlar için numara değişikliği ücreti;106.98 TL’dir. Faturalı hat kullanıyorsanız, işlem ücreti yeni numaranız için iletilen faturanıza yansıtılıyor.

Numara değişikliğini 60 günde 1 defa yapabilirsiniz. Ayrıca 1 sene içinde en fazla 3 defa numara değiştirebilirsiniz.

Bu rehberimizde Turkcell, Türk Telekom, Vodafone operatörler için numara değiştirme ile ilgili tüm detayları anlattık.