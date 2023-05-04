Türk Telekom Sil Süpür Çıkmıyor, Çözümü Nedir?

Türk Telekom Sil Süpür çıkmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden kullanıcılar için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemler, söz konusu sorunun düzelmesini sağlayabilir.

Türk Telekom Online İşlemler isimli uygulama üzerinden Sil Süpür olarak isimlendirilen özellik kullanılarak belirli süreliğine çeşitli miktarlarda dakika ve internet gibi hediyelere sahip olunabiliyor ancak bazı kullanıcılar bazen Sil Süpür görünmeme sorunu ile karşılaşabiliyor.

Türk Telekom Sil Süpür Çıkmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Hattın açık olduğundan emin olun.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Hesabınızdan çıkıp yeniden girin.

Uygulamayı kapatıp açın.

Telefonu kapatıp açın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Hattın Açık Olduğundan Emin Olun

Kullandığınız hattın açık olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Eğer hat kapandıysa söz konusu problem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta herhangi bir problem olmadığı hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısında problem varsa Sil Süpür görünmeme problemi meydana gelebilir. Bu nedenle telefondan hız testi yaparak bağlantının kaliteli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer sorun varsa modemin güç butonuna basarak kapatabilir ve yaklaşık olarak 10 saniye sonra tekrar açmayı deneyebilirsiniz.

Hesabınızdan Çıkıp Yeniden Girin

Sorun devam ediyorsa Türk Telekom Online İşlemler uygulamasındaki hesabınızdan çıkıp tekrar girmeyi deneyin. Hesaba yeniden giriş yapma işlemi sorunun çözülmesini sağlamadıysa bir sonraki yöntemi uygulayın.

Uygulamayı Kapatıp Açın

Türk Telekom Sil Süpür çıkmama sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında Türk Telekom Online İşlemler isimli uygulamayı kapatıp açmak da yer alıyor. Akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamayı kapatın ve ardından tekrar açın.

Telefonu Kapatıp Açın

Uygulamayı yeniden başlatmak işe yaramadıysa telefonu kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi yazılımsal bazı sorunların düzelmesine yardım edebilir. Telefonu kapatmak için cihazın yan tarafında yer alan güç butonuna bir süre basılı tutun. Kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra tekrar açın.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Türk Telekom Online İşlemler'i seçin.

Depolama bölümünü açın.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarlar sayfasına girin.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Türk Telekom Online İşlemler'i seçin.

"Sil" butonuna basın.

Silme işleminin ardından uygulamayı tekrar indirin.

Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin

Eğer yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa Türk Telekom'un müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.