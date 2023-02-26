Ülkemizde en çok kullanılan operatörlerden biri olan Türk Telekom hız yayılmaya devam ediyor. Günümüzün vazgeçilmezi akıllı telefonlar hiç şüphesiz bir operatöre bağlı kalmak zorunda. Kimilerİ farklı operatörler seçmiş olsa da Türk Telekom liderler arasında. Fakat operatör kullanıcılarının büyük bir problemi bulunuyor. O da özel numaralardan rahatsız edilen çağrılar. Biz de sizler için Türk Telekom özel numara engelleme işlemini anlatıyoruz.

Türk Telekom Özel Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu açın.

Arama kısmına gelin.

Arama kısmına “ *253# ” yazın.

” yazın. Ara tuşuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Türk Telekom özel numara engelleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki eğer telefonunuz özel numaraya daha önceden kapalıysa açılmış olacaktır. Eğer açıksa kapanmış olacaktır.

Bu işlemi Türk Telekom web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak Türk Telekom online işlemler sitesini ziyaret ettikten sonra telefon numaranız ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra gizli numara engelleme işlemini için servise tıklamanız ve işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Türk Telekom Özel Numara Açma Nasıl Yapılır?

Türk Telekom uygulamasını indirin.

Uygulamaya giriş yapın.

Ayarlar seçeneğine gelin.

Çağrı Ayarları sekmesine dokunun.

Gizli numara Engelleme seçeneğine basın.

İşlemleri gerçekletirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Türk Telekom özel numara engelleme nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki ya sizler özel numaradan gelen çağrılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Akıllı telefon IMEI numara sorgulama nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.