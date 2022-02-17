Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Türk Telekom internet ayarları nasıl yapılır? Mobil kullanıcılar, yeni bir telefon aldığında ya da operatörünü değiştirdiğinde internet ayarlarını manuel olarak yapması gerekebiliyor. Benzer şekilde Türkiye'de destek verilmeyen telefonlar için de aynı ayarların yapılmasına ihtiyaç duyulabiliyor.

Sizin de manuel olarak internet ayarlarını yapmanız gerekiyorsa operatörünüzün takip etmenizi istediği adımları izlemeniz gerekiyor. Peki, bu adımlar nelerdir?

Android'de Türk Telekom İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Telefonunuzdan ayarlara girin.

Mobil ağlara girin.

"Erişim Noktası Adları" seçeneğine dokunun.

Ekleme (+) butonuna basın.

"İsim" kısmına "Türk telekom internet" yazın.

"mcc" kısmına "286" değerini girin.

"mnc" kısmını "03" olarak ayarlayın.

"apn" kısmını "internet" olarak belirtin.

User, server, password, mmsc kısımlarını boş bırakın.

"type" kısmını "default" olarak ayarlayın.

Android internet ayarlarını yapmak oldukça basittir. Android telefonlarınızda internet ayarlarını yapmak için sırasıyla Ayarlar > Mobil Ağlar > Erişim Noktası Adları > Ekle adımlarını takip edin ve karşınıza gelen alanda ilgili yerlere yukarıda belirtilen değerleri girin.

iPhone'da Türk Telekom İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

"Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri" yolunu takip edin.

Hücresel veriyi etkinleştirin.

Kişisel Erişim Noktası ve Hücresel Veri seçeneklerinin altındaki APN seçeneğini bulun.

Bu bölüme "internet" yazarak internet ayarlarını tamamlayın.

iPhone internet ayarlarını yapmak için pek bir şey yapmanıza gerek yok. Şayet internetinizde kesiklik yaşıyorsanız Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri yolunu izleyerek Hücresel Veri'yi etkin hale getirin.

"Hücresel Veri"yi etkin hale getirdikten sonra Kişisel Erişim Noktası ve Hücresel Veri seçeneklerinin altında bulunan APN kısımlarında ilgili yere "internet" yazarak internet ayarlarını tamamlayabilirsiniz.

Aşağıdaki görsel de ayarları yapabilmeniz için yardımcı olabilir.

Yukarıdaki ayarları doğru bir şekilde yaptığınız halde hala internetiniz yoksa telefonunuzu yeniden başlatın ve ayarların kaydedilip kaydedilmediğine bakın. Ayarlarınız doğru bir şekilde yapıldıysa, aynı ayarları bir başka telefonda deneyin. Eğer denediğiniz telefonda internet bağlantısı sağlanıyorsa kendi telefonunuza format atmayı deneyebilirsiniz.

Android'de Türk Telekom MMS Ayarı Nasıl Yapılır?

"Ayarlar > Mobil Ağlar > Erişim Noktası Adları > Ekle" yolunu takip edin.

"isim" bölümünü "Türk Telekom MMS" olarak ayarlayın.

mcc 286, mnc 03, apn ve user mms olarak değiştirin.

"server" kısmına "http://wap.turktelekom.com.tr" yazın.

"password" kısmını "mms", proxy kısmını 213.161.151.201, port kısmını 8080 olarak belirleyin.

"mmsproxy" kısmını 213.161.151.201, mmsport kısmını 8080 olarak ayarlayın.

"mmsc" kısmını "http://mms.turktelekom.com.tr/servlets/mms" olarak değiştirin.

"type" değerini ise "mms" yapın.

MMS ayarlarını yapmak için internet ayarlarını yaptığınız adımları izleyin ve bu sefer yukarıda belirtilen değerleri girin. Bu değerleri girip kaydettikten sonra MMS ayarlarınızı da yapmış olacaksınız.

Türk Telekom İnternet Ayarları Nasıl Alınır?