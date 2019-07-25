Türk Telekom'dan İnternet Fiyatlarına Büyük İndirim

Türk Telekom yeni müşterilere uygulanacak olan internet fiyat listesini açıkladı. Şirketin yayınladığı rapora göre limitsiz internet fiyatları düşüş yaşarken aynı zamanda alt limit sınırı da değişmiş durumda.

Türk Telekom'un listesinde en dikkat çeken noktalardan biri giriş seviyesindeki limitsiz paketin fiyatının değişmeden paket hızının 8 Mbps’ye yükselmesi oldu. Eski abonelerine alt sınır olarak 6 Mbps hizmet veren Telekom ayrıca diğer limitsiz internet fiyatlarını ise yüzde 30 oranında azalttı.

Yeni kampanya dahilinde abonelerine 24 ay taahhüt uygulayan Türk Telekom, buna bağlı olarak 35 Mbps limitsiz paketi aylık 126 liradan 114 liraya, 50 Mbps limitsiz paketin ücretini de 174 liradan 129.9 liraya düşürdü. Ayrıca 100 Mbps hızında limitsiz paket ise 234.9 TL’den 159.9 TL’ye indirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Yeni kampanyamız ile bu beklentiyi karşılamış olduk. Ev ve işyerlerini Türk Telekom ile internete bağlayacak yeni müşterilerimiz, verecekleri 24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30’lara varan daha avantajlı fiyatlarla kullanabilecekler" ifadelerin kullandı.