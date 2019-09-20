Bir süredir yüzde 55'lik hissesinin bankalarda bulunduğu Türk Telekom, tekrar satışa çıkarıldı.

2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesini alan Oger Telecom, kendi bünyesinde yaşadığı iflas sonucunda şirketi de borç batağı içerisine sürüklemişti. Türk Telekom'u satın almak için çektiği krediyi ödeyemeyen Oger'in hisseleri, borçlu olduğu bankaların ortak olarak kurduğu bir şirkete aktarılmıştı.

Güncel olarak Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'i Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'de, yüzde 25'i TC Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, yüzde 5'i Türkiye Varlık Fonu'nda bulunuyor. Kalan yüzde 15'lik kısım ise borsada halka açık bir şekilde işlem görmekte. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyar TL civarında olan Türk Telekom'un yüzde 55'lik kısmı ise, döviz bazında yaklaşık 1,9 milyar dolar ediyor.

Türk Telekom'un yönetimini fiilen ele alan on iki banka, Levent Yapılandırma'nın elinde bulunan yüzde 55'lik hissenin satışa çıkarıldığını duyurdu. Satış danışmanlığı için Morgan Stenley isimli Amerikan bankasını yetkilendiren şirketler, potansiyel müşteriler ile görüşmelerin başlayacağını da duyurdu.

Söz konusu satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Değerler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'de aktif olarak sürece dahil olacak.