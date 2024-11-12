Türkiye, Elektronik Seçim Sistemine Geçiyor! Tüm Hazırlıklar Tamamlandı

YSK uzmanların da yer aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, elektronik seçim sistemine geçilebilmesi için Şubat 2024 tarihinde teknik çalışmalara başlamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Gazeteci Sinan Burhan'a elektronik seçim sistemi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yeni sistem ile ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Yener, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olduğunu ifade etti.

YSK Başkanı'ndan Yeni Seçim Sistemi Açıklaması: Karar TBMM'de

V100'de yayınlanan 'Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı' programına katılan Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik seçim sistemi hakkında kendisine yaptığı açıklamaları paylaştı.

🔴YSK BAŞKANI AHMET YENER’DEN TV100’E ÖZEL BİLGİ



“TÜRK SEÇİM SİSTEMİ TARİHİNDE TARİHİ BİR OLAY”



🗣Sinan Burhan: Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik.… pic.twitter.com/VQN3ydZQU1 — TV100 (@tv100) November 11, 2024

Elektronik seçim sisteminin, Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay olduğunu belirten Sinan Burhan, "Ahmet Yener Bey ile görüştük" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır. Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."

Elektronik seçim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.