Elon Musk, Trump Hükümetinde Görev İstiyor: Yapay Zeka Danışmanı Olabilir

Americans for Responsible Innovation (ARI) adlı yapay zeka savunuculuğu yapan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, başkan seçilen Donald Trump’a yönelik bir kamuoyu çağrısı başlatarak Elon Musk’ın yapay zeka danışmanı olarak atanmasını istedi. ARI, Musk’ın ABD’nin yapay zeka liderliğini güvence altına alırken teknolojiyi güvenli bir şekilde kullanıma sokmak için en uygun isim olduğunu düşünüyor.

Elon Musk'tan Daha Donanımlı Biri Yok

ARI tarafından hazırlanan ve eski Demokratik Temsilci Brad Carson tarafından yönetilen bu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Trump yönetimini yapay zekada lider yapmak için Elon Musk’tan daha donanımlı başka kimse yok. Uygun önlemler alındığı taktirde Musk’ın teknik bilgisi ve güvenlik odaklı yaklaşımı, sorumlu bir yapay zeka yönetimi geliştirilmesine önemli katkılar sağlayabilir.

Musk’ın Yapay Zeka Güvenliğine Yönelik Çabası Büyük

Yapay zeka konusunda uzun süredir eleştirileriyle gündeme gelen Musk, OpenAI'nin kurucularından biri olmasına rağmen son dönemde kendisini bu kuruluştan uzaklaştırdı ve OpenAI'ın attığı adımları eleştirmeye başladı. Özellikle ChatGPT’nin çıkışından sonra, daha gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesine ara verilmesi için bir çağrıda da bulunmuştu. Bazı eleştirmenler, Musk’ın bu duruşunun kendi AI şirketi xAI’nin çıkarlarını savunma amaçlı olduğunu söylüyor.

ARI’nin dilekçesinde, Musk’ın bu çıkar çatışmalarının üstesinden gelinmesi gerektiği belirtiliyor. Uygun önlemlerle Musk’ın, Trump yönetiminin bu önemli teknolojiye yön vermesine büyük katkı sağlayabileceği vurgulanıyor. ARI, bu dilekçede 10.000 imza toplamak istiyor.