Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Açıklandı! Geçtiğimiz Yılın Birincisi Bu Yıl Son Sırada

İş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala en zenginler listesini güncelledi. Yapılan bu güncelleme ile beraber Türkiye'nin en zengin iş insanları merak edildi. Peki, ilk 10 sırada hangi isimler yer almayı başardı?

2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı ünvanının sahibi olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl 10. sırada yer aldı.

Forbes tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında Murat Ülker yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Ülker'in 5,1 milyar dolar servetinin olduğu açıklandı. İkinci sırada 3.2 milyar dolar servet ile İpek Kıraç yer alırken üçüncü sırada ise 3.1 milyar dolar servet ile Semahat Sevim Arsel bulunuyor.

Forbes Dergisine Göre Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları

Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

(5.1 milyar dolar) İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)

(3.2 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)

(3.1 milyar dolar) Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)

(3.1 milyar dolar) Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

(2.8 milyar dolar) Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)

(2.6 milyar dolar) Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)

(2.5 milyar dolar) Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)

(2.4 milyar dolar) Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)

(2.2 milyar dolar) İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)

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