Dünyanın En Büyük Silah Üreticileri Belli Oldu: İlk 100’de 3 Türk Şirketi Var

Dünyanın en büyük 100 silah üreticisi açıklandı. Listeye Türkiye'den üç şirket girmeyi başardı.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Savunma sanayii teknolojilerine yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Peki bu yatırımlar ne kadar sonuç veriyor hiç düşündünüz mü? Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapor, dünyanın en büyük silah üreticilerini ortaya çıkardı. İlk 100'de Türkiye'den 3 şirket yer aldı. 

Otokar ve Romanya'dan 857 Milyon Euro Değerinde Askeri Araç Anlaşması
TEKNOLOJİ

Otokar ve Romanya'dan 857 Milyon Euro Değerinde Askeri Araç Anlaşması

Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı ile 857 Milyon Euro değerinde askeri araç satışı için anlaştı.

Savunma Sanayii Şirketleri 2023'te 632 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Rapora göre, dünyanın en büyük silah üreticilerinin 2023'te elde ettiği toplam kazanç 632 milyar doları geçti. Bu önceki yıla kıyasla yüzde 4.2'lik bir artış anlamına gelirken, yükselişin nedeni olarak ise devam eden Rusya-Ukrayna çatışması ve İsrail'in Gazze'deki çirkin faaliyetleri gösterildi. Ayrıca çeşitli bölgelerde artan gerginlikler de silah yatırımlarının artmasına neden oldu. 

Tabloya kendi açımızdan balacak olursak da Türk savunma sanayiinin son yıllarda gösterdiği etkileyici büyüme ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların raporlara da yansıdığını söylemek mümkün. Özellikle 2023 yılında, Türk savunma şirketleri dünya sıralamalarında yükselerek önemli bir konuma ulaştı.

  • ASELSAN: 54. sırada
  • Baykar: 69. sırada
  • TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.): 78. sırada

Önceki yıla göre, ASELSAN 67. sırada 54. sıraya, Baykar 79'dan 69'a TUSAŞ ise 88'den 78'e yükselmiş durumda. Listenin ilk 5 surasına baktığımızda ise her zamanki ABD baskınlığını görüyoruz. Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, ve General Dynamics zirvedeki isimler oldu. Merak edenler için listenin ilk 50'si şu şekilde:

Sıra Şirket Ülke Silah Gelirleri (2023, Milyon $) Silah Gelirleri (2022, Milyon $) Değişim (%) Toplam Gelir (2023, Milyon $) Silah Gelir Oranı (%)
1 Lockheed Martin Corp. Amerika 60,810 61,820 -1.6 67,570 90
2 RTX Amerika 40,660 41,190 -1.3 68,920 59
3 Northrop Grumman Amerika 35,570 33,620 5.8 39,290 91
4 Boeing Amerika 31,100 30,500 2.0 77,790 40
5 General Dynamics Amerika 30,200 29,270 3.2 42,270 71
6 BAE Systems Birleşik Krallık 29,810 29,150 2.3 30,350 98
7 Rostec Rusya 21,730 14,550 49 33,430 65
8 AVIC Çin 20,850 19,750 5.6 83,430 25
9 NORINCO Çin 20,560 21,130 -2.7 76,600 27
10 CETC Çin 16,050 14,260 13 55,990 29
11 L3Harris Technologies Amerika 14,760 13,150 12 19,420 76
12 Airbus TransAvrupa 12,890 13,090 -1.5 70,710 18
13 Leonardo İtalya 12,390 13,980 -11 16,520 75
14 CASC Çin 12,350 13,370 -7.6 41,170 30
15 CSSC Çin 11,480 10,000 15 48,950 23
16 Thales Fransa 10,350 10,110 2.4 19,910 52
17 HII Amerika 9,280 9,110 1.9 11,450 81
18 CASIC Çin 8,850 11,270 -21 27,640 32
19 Leidos Amerika 8,730 8,580 1.7 15,440 57
20 Booz Allen Hamilton Amerika 6,900 6,140 12 10,660 65
21 Amentum Amerika 6,450 6,830 -5.6 8,600 75
22 Rolls-Royce Birleşik Krallık 6,290 6,140 2.4 19,120 33
23 AECC Çin 5,780 4,920 17
24 Hanwha Group Güney Kore 5,710 3,740 53 61,300 9.3
25 CACI International Amerika 5,700 5,020 14 7,660 74
26 Rheinmetall Almanya 5,480 4,970 10 7,750 71
27 Elbit Systems İsrail 5,380 4,710 14 5,980 90
28 CSGC Çin 5,130 5,630 -8.9 43,930 12
29 Honeywell International Amerika 4,990 4,820 3.5 36,660 14
30 MBDA TransAvrupa 4,760 4,740 0.4 4,810 99
31 General Electric Amerika 4,710 4,590 2.6 67,950 6.9
32 Naval Group Fransa 4,550 4,860 -6.4 4,600 99
33 Safran Fransa 4,510 4,510 0.0 25,060 18
34 Israel Aerospace Industries İsrail 4,490 3,890 15 5,330 84
35 Saab İsveç 4,360 3,760 16 4,850 90
36 KBR Amerika 4,230 4,440 -4.7 6,960 61
37 Sandia National Labs Amerika 4,200 4,080 2.9 4,780 88
38 Babcock International Birleşik Krallık 4,030 3,990 1.0 5,450 74
39 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 3,890 3,140 24 33,210 12
40 Science Applications Int. Corp. Amerika 3,870 3,930 -1.5 7,440 52
41 United Shipbuilding Corp. Rusya 3,770 3,700 1.9 4,710 80
42 Rafael İsrail 3,730 3,210 16 3,810 98
43 Hindustan Aeronautics Hindistan 3,710 3,470 6.9 3,910 95
44 V2X Amerika 3,410 2,620 30 3,960 86
45 KNDS TransAvrupa 3,340 3,470 -3.7 3,510 95
46 Dassault Aviation Group Fransa 3,220 5,440 -41 5,190 62
47 NCSIST Tayvan 3,220 2,530 27 3,360 96
48 Bechtel Corp. Amerika 2,970 2,850 4.2 20,600 14
49 Textron Amerika 2,940 3,030 -3.0 13,680 21
50 CEA Fransa 2,900 2,990 -3.0 6,560 44

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