Türkiye - Karadağ Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Türkiye, Uluslar Ligi'nde Karadağ ile mücadele edecek. Peki, Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Türkiye - Karadağ nereden izlenir sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan Türkiye, ligteki ilk maçta Galler ile berabere kalmıştı, ikinci maçta ise İzlanda'yı yenmeyi başarmıştı. Türkiye, grubu zirvede tamamlanması hâlinde üst lig olan A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye - Karadağ Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Türkiye - Karadağ Maç Linki! Nereden İzlenir?

Uluslar B Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü oynanacak. Futbol mücadelesi 21.45'te başlayacak. Türkiye - Karadağ maçı TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Futbol maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

"Türkiye - Karadağ maçı nereden izlenir" diye soruyor, Türkiye - Karadağ maçı izleme linki arıyorsanız Exxen indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı Exxen'den izlemek için abonelik gerektiğini belirtelim. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TV8.

Türkiye - Karadağ Maç Bilet Fiyatları

Türkiye - Karadağ maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Türkiye - Karadağ maçı bilet fiyatları şu şekilde:

BATI ALT TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL

500 TL DOĞU ALT TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL

500 TL BATI ÜST TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL

500 TL DOĞU ÜST TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL

500 TL GÜNEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL

250 TL GÜNEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL

250 TL KUZEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL

250 TL KUZEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL

Türkiye Milli Takım Aday Kadrosu

Türkiye - Karadağ maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Türkiye - Karadağ maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat Türkiye'nin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci

Altay Bayındır

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakçı

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydın

Zeki̇ Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü

Forvet

Ahmed Kutucu

Arda Güler

Bariş Alper Yilmaz

Bertuğ Yildirim

İrfan Can Kahveci

Kenan Yildiz

Kerem Aktürkoğlu

Semih Kılıçsoy

Yunus Akgün

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye - Karadağ maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.