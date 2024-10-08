Türkiye - Karadağ Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Türkiye - Karadağ maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye - Karadağ maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Türkiye, Uluslar Ligi'nde Karadağ ile mücadele edecek. Peki, Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Türkiye - Karadağ nereden izlenir sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan Türkiye, ligteki ilk maçta Galler ile berabere kalmıştı, ikinci maçta ise İzlanda'yı yenmeyi başarmıştı. Türkiye, grubu zirvede tamamlanması hâlinde üst lig olan A Ligi'ne yükselecek.
Türkiye - Karadağ Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Türkiye - Karadağ Maç Linki! Nereden İzlenir?
Uluslar B Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü oynanacak. Futbol mücadelesi 21.45'te başlayacak. Türkiye - Karadağ maçı TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Futbol maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
"Türkiye - Karadağ maçı nereden izlenir" diye soruyor, Türkiye - Karadağ maçı izleme linki arıyorsanız Exxen indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı Exxen'den izlemek için abonelik gerektiğini belirtelim. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TV8.
Türkiye - Karadağ Maç Bilet Fiyatları
Türkiye - Karadağ maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Türkiye - Karadağ maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- BATI ALT TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL
- DOĞU ALT TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL
- BATI ÜST TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL
- DOĞU ÜST TRİBÜN BLOKLARI: 500 TL
- GÜNEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL
- GÜNEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL
- KUZEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL
- KUZEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI: 250 TL
Türkiye Milli Takım Aday Kadrosu
Türkiye - Karadağ maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Türkiye - Karadağ maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat Türkiye'nin aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci
- Altay Bayındır
- Mert Günok
- Muhammed Şengezer
- Uğurcan Çakır
Defans
- Abdülkerim Bardakçı
- Emirhan Topçu
- Eren Elmalı
- Ferdi Kadıoğlu
- Merih Demiral
- Mert Müldür
- Samet Akaydın
- Zeki̇ Çelik
Orta Saha
- Atakan Karazor
- Hakan Çalhanoğlu
- İsmail Yüksek
- Kaan Ayhan
- Okay Yokuşlu
- Orkun Kökçü
Forvet
- Ahmed Kutucu
- Arda Güler
- Bariş Alper Yilmaz
- Bertuğ Yildirim
- İrfan Can Kahveci
- Kenan Yildiz
- Kerem Aktürkoğlu
- Semih Kılıçsoy
- Yunus Akgün
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye - Karadağ maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.