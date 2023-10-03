Exxen TV Android uygulaması APK ve Google Play indirilebilir! Exxen ücretsiz üyelik oluşturun, giriş yapın ve izlemeye başlayın.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Exxen TV Android uygulaması APK ve Google Play mağazasından indirilebilir. Exxen mobil uygulaması App Store’un ardından Google Play’de Android kullanıcılarına açıldı. Filmler, diziler, yarışmalar, programlarla dopdolu bir online platform olan Exxen, Acun Ilıcalı’ya bağlı ve Türkiye’nin yeni dijital platformu olarak çıkış yaptı. Üyelik ücreti oldukça uygun olan platforma giriş yapmak için Exxen TV Android uygulamasını indirin, ücretsiz üye olun, giriş yapın ve içerikleri, programları 7 gün boyunca bedava izleyin.

Exxen’de gençler, çocuklar ve tüm ailenin birlikte izleyebileceği, güvenilir, her gün yenilenen içerikler ve sürpriz formatlar izleyicilerle buluşuyor. 7 gün ücretsiz izleme seçeneği sunan Exxen TV Google Play’den indirilebiliyor. Exxen izlemek için hemen yukarıdaki Exxen İndir Google Play butonuna dokunarak uygulamayı Android telefonunuza yükleyin. Alternatif Exxen İndir APK Android linki ile direkt telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Exxen İndir APK

Hiçbir yerde olmayan en yeni Türk yapımı içerikler Exxen Android uygulamasında. Geniş kitlelere hitap eden ödüllü oyuncuların oynadığı dizilerden Türkiye’nin milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya ünlüleri ve gençlerin yerinde olmak istediği YouTuber’lardan içeriklere, çocuğunuzla ve ailece izleyebileceğiniz Exxen’e özel çizgi film, dizi ve animasyonlardan Türkiye’nin ses getiren belgesel ve biyografilerinin yaratıcılarından sadece Exxen’de izleyebileceğiniz özel belgesellere farklı türde birçok içerik Exxen TV’de sizi bekliyor.

MasterChef Junior, Şeref Bey, Konuşanlar, Vahşi Şeyler, Zeynep Bastık ve Konukları, Tolgshow (Filtresiz), Kirli Çamaşırlar, Sihirli Annem, Tosuncuk, Derinlerdeki Kahraman, @Enis Arıkan, Yetiş Zeynep ve daha saymakla bitirilemeyecek programlar bu dijital platformda.

Acun Medya bünyesinde kurulan Türkiye’nin dijital platformu sloganıyla çıkış yapan Exxen TV, izleyicilere tüm içerikleri 7 gün boyunca ücretsiz izleme seçeneği sunuyor. Sonrasında reklamsız ve reklamlı aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Exxen İzle

Exxen dizileri, filmleri, yarışmaları, programlarına bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan (Android / iPhone) ve televizyonunuzdan (yansıtarak Akıllı TV uygulaması henüz yok) erişebilir ve online izleyebilirsiniz.

Exxen’de ne gibi içerikler var? Exxen’de Türkiye’nin sevilen oyuncuları ve beğenilen sanatçıları, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleri ve YouTuber’lar, diziler, formatlar, belgeseller, çocuklar ve gençlere özel içerikler yer alıyor. Tüm aile bireylerinin birlikte izleyebileceği sadece Exxen’e özel içerikler, Türkiye’nin önde gelen yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar Exxen’de. Hemen üye olun, izlemeye başlayın.

Exxen Üyelik Nasıl Yapılır?

Exxen nasıl üye olunur? Exxen nasıl üyelik alınır? Exxen üyelik sayfasına gidin. Ad soyad, e-posta adresi bilgilerinizi girip “Üye Ol” butonuna tıklayarak Exxen’e üye olabilirsiniz. Neden Exxen üyeliği almalısınız? Exxen, üyelerine diledikleri zaman diledikleri cihaz (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv) üzerinden sürekli güncellenen içerikleri izleme özgürlüğü sunuluyor. Kurulum ve taahhüt yok! İstediğiniz zaman Exxen üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Exxen üyelik nasıl iptal edilir? Exxen üyeliği iptal etmek çok kolay; tek yapmanız gereken uygulama üzerinde “Hesabım”, web üzerinde “Hesap ve Ayarlar” sayfasında bulunan “İptal Et” butonuna tıklamak. Exxen aboneliğiniz anında iptal edilir.

Exxen Fiyatı Ne Kadar?

Exxen fiyat listesi nedir, Exxen fiyatlandırma nasıl, Exxen bireysel üyelik paketi fiyatları ne kadar? merak edenler için;

Exxen üyelik ücreti (aylık 9.90 TL + Spor 24.90 TL) 34.80 TL’den başlayan fiyatlarla. Exxen üyelikleri reklamlı ve reklamsız olmak üzere ayrılıyor. Reklamlı Exxen üyelik içeriği; Özel yapım yüzlerce içerik, Çocuklara özel içerikler, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA Avrupa Ligi maçları, UEFA Konferans ligi maçları, UEFA Süper Kupası maçı. Reklamsız Exxen üyelik içeriği; tüm bunlara ek olarak İndir-İzle özelliği.

Reklamlı üyeliği tercih edenler için; Sezonluk Paket fiyatı aylık 49.8 TL yerine 34.8 TL x 12 ay. Exxen 9.9 TL + Spor 24.9 TL. Sezonluk yerine Aylık paketi tercih edenler için fiyat 49.8 TL. Exxen 9.9 TL + Spor 39.9 TL. Reklamsız üyeliği tercih edenler için; Sezonluk Paket fiyatı aylık 59.8 TL yerine 44.8 TL x 12 ay. Exxen 19.9 TL + Spor 24.9 TL. Sezonluk yerine Aylık paketi tercih edenler için fiyat 59.8 TL. Exxen 19.9 TL + Spor 39.9 TL.

Exxen Giriş

Exxen giriş yapmak hem mobil uygulama hem de web üzerinden oldukça kolaydır. İster üyelikte kullandığınız e-posta adresi ve parolanızı girerek isterseniz de telefon numaranızla Exxen’e dilediğiniz cihaz üzerinden giriş yapabilirsiniz. Exxen’e giriş yapmak ücretsiz (bedava) değildir ancak üyelik açarken 7 günlük ücretsiz deneme süresi veriliyor.

Exxen Dizileri

Exxen’de izleyebileceğiniz birçok dizi var. İşte Exxen dizileri; Leyla ile Mecnun, Olağan Şüpheliler, Şeref Bey, Sihirli Annem, Vahşi Şeyler, İşte Bu Benim Masalım, Hükümsüz, Adım Başı Kafe, Gibi, İlginç Bazı Olaylar, Öğrenci Evi, Ölüm Zamanı.

Exxen TV Nasıl İndirilir?

LG, Samsung Smart TV'lere Exxen TV nasıl indirilir, yüklenir? Exxen Smart TV kurulumu nasıl yapılır? Exxen Akıllı TV'lere nasıl yüklenir? Exxen TV izlemek için uygulamasını indirmeniz yeterlidir, Exxen Smart TV APK aramanız gerekmez. Exxen Smart TV kurulumu, Exxen Smart TV yükleme oldukça basittir. LG, Samsung TV'ler başta olmak üzere Android TV'lere, Apple TV'ye Exxen Akıllı TV uygulaması kolayca yüklenebiliyor.

Exxen Smart TV uygulaması, 2017 ve daha yeni modellerdeki Samsung, webOS 4.0 ve üzeri modellerdeki LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grunding, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV’lere, Philips ve Sony’nin Android TV özelliği olan modellerine, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özellikli tüm cihazlara yüklenebilir.

Samsung Smart TV Exxen Yükleme

Samsung Smart TV Exxen nasıl yüklenir? 2017 ve sonraki Samsung TV’lerde uzaktan kumandadan Home butonuna basın. Bazı uzaktan kumandalarda bu tuşun üzerinde bir ev simgesi vardır. Apps (Uygulamalar)’e gelin ve Select (Seç)’e basın. Bunu yapmak için sırasıyla uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak Apps (Uygulamalar)’e kaydırın ve kumandanın çok renkli Select (Seç) tuşuna basın. Ekranın sağ üst köşesinde Search (Ara) sekmesini göreceksiniz. Arama kutucuğuna Exxen yazın. Install (Yükle) butonunu seçin ve Select (Seç) tuşuna basın. (Uygulamanın altında görebilirsiniz.) Install (Yükle) butonuna bastıktan sonra Exxen Smart TV uygulaması Samsung TV’nize indirilmeye başlayacak. İndirme tamamlandıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

LG Smart TV Exxen Yükleme

LG Smart TV Exxen indirme nasıl yapılır? webOS 4.0 ve üzeri sürüm yüklü LG TV’lerde uzaktan kumandanın Smart tuşuna basın. Ana sayfaya gideceksiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki kişi şeklindeki simge olan Profil simgesini seçin. LG hesap bilgilerinizi girin ve Sign in (Oturum aç) basın. Hesap bilgileriniz e-posta adresiniz ve şifrenizi içerir. TV’nin uzaktan kumandasında yukarı kaydırın. Bu, ana sayfanın sağa kaydırılmasını ve farklı uygulama kategorilerini görüntüleyebilmenizi sağlar. Search (Ara) bölümüne Exxen yazın. İstendiğinde OK (Tamam) butonuna basın, uygulamaya yüklenmeye başlayacak. İndirme tamamlandıktan sonra Install (Yükle) ardından Launch (Başlat) butonuna basın.