Ulaşım ve Alışverişte Yeni Dönem: Türkiye Kart Yıl Sonuna Kadar 18 Şehirde Kullanılacak

İlk olarak 2021 yılında bazı illerde test edilmeye başlanan Türkiye Kart çok yakında 18 şehirde aktif edilecek. Böylece ulaşımdan alışverişe kadar pek çok alanda geçerli olan Türkiye Kart'ı daha fazla kişi deneyimleyebilecek.

Türkiye Kart 18 İlde Faaliyete Geçecek

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye Kart'ın kullanımına dair istatistiki bilgiler paylaştı. Kartın pilot illerde büyük ilgiyle karşılandığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart ile 47 bin 265 yolcunun 118 bin 273 kez seyahat ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada ayrıca " Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek" sözlerine de yer verdi.

🇹🇷📲 Türkiye Kart ile Tek Kart, Tüm Türkiye!



📌47.265 kullanıcı, 118.273 seyahat!



Türkiye Kart, pilot illerde büyük ilgiyle karşılandı! 🎉



Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek! 🚆 pic.twitter.com/lLP19Av5mQ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 27, 2024

Türkiye Kart Nerede Kullanılabilir?

Türkiye Kart, PTT ile anlaşmalı olan ve elektronik ücret toplama sistemine sahip belediyelerin ve kurum/kuruluşların tüm toplu taşıma araçlarında kullanılabiliyor. Kart toplu taşımanın yanı sıra alışverişlerde, restoranlarda, e-ticarette ve nakit çekme işlemlerinde de geçerli.

Türkiye Kart Nasıl Alınır?

İsimli debit kart, isimsiz debit kart, isimsiz prepaid kart ve isimli prepaid kart olmak üzere dört farklı kart tipi bulunuyor. Şemasız Türkiye Kart ve prepaid Türkiye Kart PTT şubelerinden kiosklardan, Debit Türkiye Kart ise yalnızca PTT şubelerinden alınabiliyor.

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