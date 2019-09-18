Türkiye'nin En Hızlı İnternet Servis Sağlayıcıları Listelendi!

Ülkemizde internet hızları şehirden şehire ve hatta binadan binaya göre büyük değişkenlikler gösterebiliyor. nPerf tarafından yapılan araştırma, Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcılarını ortaya çıkartıyor.

1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 87,512 bağlantı testi gerçekleştiren nPerf kullanıcılarının ortalama indirme hızı 19 Mbps olarak ölçüldü. Bütün olarak baktığımızda iyi bir performans gibi gözükse de, bu hızın çok üstünde veya çok altında hızlar alan kullanıcıların olduğunu da görmemiz gerekiyor.

12 aylık zaman diliminde en hızlı servis sağlayıcısının açık ara TurkNet olduğu gözüküyor. Kullanıcılarına ortalama 32 Mbps indirme hızı sunan şirketi, 17,25 Mbps ile Türk Telekom, 16,74 Mpbs ile Vodafone ve 15,74 Mbps ile Turkcell Superonline takip ediyor.

Bununla birlikte yükleme (upload) tarafında ise işler daha farklı. 4,84 Mbps ile en hızlı yükleme hızı sunan sağlayıcı Turkcell Superonline iken onu, 4,00 Mbps ile TurkNet, 3,69 Mbps ile Vodafone ve 3,47 Mbps ile Türk Telekom takip ediyor. Türkiye'de bulunan upload ortalamasının ise 4,00 Mbps olduğunu belirtelim. Bu açıdan baktığımızda indirme hızları ile yükleme hızları arasında ciddi bir farkın bulunduğunu görüyoruz.

Ping tarafında TurkNet 48 ms, Vodafone 63 ms, Turkcell Superonline 64 ms ve Türk Telekom 67 ms ortalama gecikme hızı sunmakta. Türkiye ortalamasının ise 63 ms olduğunu söyleyelim.