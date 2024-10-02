Amerika'daki Sıra Dışı Ford'lar Türkiye'ye Geliyor: En Çok Satan Araç da Yolda!

Ford, resmî web sitesi üzerinden "Amerika’daki sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’de" şeklinde duyuru yaptı. Yapılan duyurunun ardından söz konusu otomobillere dair detaylar belli oldu.

Türkiye'ye Gelecek Yeni Ford Otomobillerin Detayları

Yapılan duyuru hakkında önemli detaylar paylaşan Gazeteci Emre Özpeynirci, Türkiye'ye gelecek Ford'lar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok satan aracı F-150'nin de yer aldığını belirtti.

Emre Özpeynirci, bu ay içerisinde Meksika'da üretilen Bronco Sport, ABD'de de üretilen F-150 ve Kanada'da üretilen Edge'in Türkiye'ye geleceğini söyledi. Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa üretimi elektrikli otomobiller Explorer ve Capri satışa sunulacak.

Amerika'daki Ford'lar Türkiye'ye geliyor‼️



Aralarında ABD'nin en çok satan aracı F-150 de var....



Türkiye'de ticari araç satışlarının lideri Ford, otomobilde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.



Bu ay içinde Meksika'da üretilen Bronco Sport, ABD'de de üretilen F-150 ve Kanada'da… pic.twitter.com/rd4mDsGNZw — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) October 2, 2024

Türkiye'ye gelecek modeller arasında Yenilenen Puma ve Afrika üretimi yeni Ford Ranger Raptor'un da yer aldığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden ticari araçlar için ek gümrük vergisinin olmadığını ifade eden Özpeynirci, "Meksika ve Kanada'dan içten yanmalı araçlara ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı isteyen tebliğ yok" dedi.

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