TUSAŞ T-629: Elektrikli ve İnsansız Saldırı Helikopteri

Türkiye'nin önce teknoloji şirketlerinden TUSAŞ, farklı bir modelle karşımıza çıktı. TUSAŞ T-629 olarak isimlendirelen yeni çalışma, Türkiye'nin ilk elektrikli ve insansız saldırı helikopteri projesi olmayı başardı. Henüz geliştirme aşamasının başlarında olan proje, ilerleyen günlerde çokça konuşulan geliştirmeler arasına girebilecek potansiyele sahip.

Türkiye'nin havacılık üzerine projelerini geliştiren TUSAŞ, yaptığı ar-ge çalışmalarıyla önemli başarılar elde etmişti. 1973 yılından bu yana önemli işlerin altına imzasını atan kurum, havacılık, uzay ve insansız araç geliştirme konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasına girmeyi başarmıştı.

Özellikle helikopter konusunda Türkiye'nin sınıf atlamasına yardımcı olan TUSAŞ, halihazırda farklı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Tamamı yerli imkanlarla üretilen Gökbey helikopterinin yanı sıra İtalya'dan hakları satın alarak ülkemizde yapılan T-129 ATAK ve T-129 ATAK Faz-II projeleri, dünyada ses getirmişti. ATAK tasarımı ile ülkemizin saldırı helikopteri ihtiyacını karşılayan kurum, buradna kazandırığı tecrübeyi bambaşka bir alana aktarmak için harekete geçti.

TUSAŞ'ın yeni helikopteri T-629:



🔹️Tasarım ve geliştirme işlemleri sürüyor.



🔹️Elektrikli ve insansız olacak.



🔹️ @TUSAS_TR Türkiye'de bir ilke imza atacak.#ÖNEMLİ pic.twitter.com/p7rGCX38Nl — Ahmet Melik Türkeş (@amelikturkes) February 25, 2021

TUSAŞ T-629 İnsansız Helikopter Projesi Detayları

İnsansız kara ve hava araçları, son yılların en gözde başlıkları arasında yer alıyorlar. TUSAŞ ise halihazırda aktif olarak kullanılan, TSK ve diğer kurumların envanterinde bulunan ANKA İHA, ANKA-S SİHA modellerini üretiyor. Bunun yanı sıra yukarıda da bahsettiğimiz gibi Gökbey, T-129 ATAK ve T-170 Genel Maksat Helikopteri projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ANKA ve ATAK'tan elde edilen tecrübeyi farklı alanlara taşımak isteyen kurum, bugün itibarıyla T-629 modelinin ilk maketini gösterdi. TUSAŞ'ın geliştirme aşamasındaki T-629 Elektrikli taarruz helikopteri ilk defa Atak helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim töreninde görüntülendi. T-629'un taarruz ve elektronik harp alanında önemli özelliklere sahip olacağı dile getirildi. Şimdilik proje hakkında detaylı bilgiler verilmezken, çalışmanın elektirkli ve insansız olarak tasarlandığının altı çizildi.

Uzmanlar ise helikopterin kanatlarının kapanması halinde TCG Anadolu gemisinde dahi kullanılabileceğini ve Türkiye'ye önemli hareket alanı sağlayabileceğini dile getirdiler.

Helikopterler Tehlikeye Daha Açık

Gelişen savaş teknolojileri ile birlikte düşmanın yakınlarına giren savaç araçları için tehlikeler artmaya başlamıştı. Özellikle tank ve helikopter gibi saldıraya açık ve narin araçların, savaş alanındaki yerleri sorgulanmaya başlanmıştı. Helikopterler ise maliyetleri sebebiyle daha ilgi çekici bir alan haline gelmeye devam etmişlerdi.

Yüksek maliyetli oluşları, kaza kırıma uğrama ihtimallerinin yüksek olması ve düşman tarafından kolay hedef alınabilir yapısı sebebiyle helikopterler için alternatifler aranmaya başlanmıştı. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu projenin başarılı olması halinde ise ATAK helikopterlerinde insan kullanılmasının önüne tamamen geçilebilir. Böylece pilotların korunmasına gerek kalmadan daha tehlikeli görevler icra edilebileceği gibi alandan edilen tasarrufla farklı gelişmelerin önü açılabilir.