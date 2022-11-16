Twitter DM Özelliğine Uçtan Uca Şifreleme Desteği Geliyor

Twitter DM özelliğine uçtan uca şifreleme desteğinin geleceği ortaya çıktı. Popüler sosyal medya platformunun Direkt Mesaj bölümü, uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde daha güvenli hâle gelecek. Paylaşılan bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

Twitter DM, Uçtan Uca Şifreleme Desteğiyle Daha Güvenli Olacak

Sosyal medya platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, şirketin platforma entegre etmeye hazırlandığı bir teknolojiyi gün yüzüne çıkardı.

Wong tarafından aktarılan bilgilere göre şu anda Direkt Mesaj özelliği için uçtan uca şifreleme teknolojisi üzerinde çalışılıyor. WhatsApp ve Signal gibi birçok anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan bu teknoloji, mesajlara diğer kişilerin erişememesine yardımcı oluyor. Böylelikle iletişim daha güvenli hâle geliyor.

Jane Manchun Wong, elde ettiği bilgiyi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Elon Musk ise söz konusu tweete göz kırpan yüz emojisi ile yanıt verdi. Bu, gün yüzüne çıkarılan özelliğin gerçekten de geliştirilmekte olduğunu gözler önüne seriyor.

😉 — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2022

Musk, daha önce kullanıcı gizliliğinin ön planda olduğu Signal isimli anlık mesajlaşma platformunu savunmuştu. İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan uygulama, günümüzde tüm dünyada çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Popüler sosyal medya hizmetinin Direkt Mesaj özelliğine uçtan uca şifreleme teknolojisinin ne zaman entegre edileceği henüz bilinmiyor. Bu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya hizmetindeki özel mesajlaşma bölümüne eklenecek uçtan uca şifreleme desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.