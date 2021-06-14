Twitter Blue Nedir? Avantajları Nelerdir?

Kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikler ile gündeme gelen Twitter Blue nedir, ne işe yarar ve avantajları neler? Twitter tarafından duyurulan ve yakın bir zamanda kullanıma sunulacak olan ücretli abonelik servisi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Twitter Blue Nedir?

Twitter Blue, mevcut sosyal medya deneyiminize ek olarak diğer kullanıcıların faydalanamayacağı bazı özellikleri sizlere sunan ücretli bir servistir. Bu sayede ücretli servise abone olarak diğer kullanıcılara açık olmayan bir dizi ek özelliği elde edebilir ve bu özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Twitter Blue Özellikleri Neler?

Yer İşaretleri için Klasörler

Tweetler için Geri Al Butonu

Okuyucu Görünümü Modu

Özelleştirilebilir Temalar ve Renkler

1- Yer İşaretleri için Klasörler

Twitter, beğendiğiniz tweetleri kaydedebilmenizi ve sonrasında daha rahat bir şekilde bulabilmenizi sağlayan Yer İşaretleri isimli bir özelliğe sahiptir. Pek çoğumuzun kullandığı bu standart özellik, tüm tweetleri aynı yerde saklar ve bunlar içerisinde arama yapabilmenize olanak sunmaz.

Twitter Blue ile birlikte Yer İşaretleri alanında klasörler oluşturabilir ve istediğiniz tweetleri, oluşturduğunuz herhangi bir klasöre dahil edebilirsiniz. Her bir klasöre özel isimler verebilmenizin yanı sıra, her bir klasörün renkleri de farklıdır. Ayrıca tüm tweetleri bir arada görmek isterseniz, Tüm Yer İşaretleri sekmesini de kullanabilirsiniz.

2- Tweetler için Geri Al Butonu

Twitter kullanıcısı iseniz, paylaştığınız bir tweette yazım hatası gördüğünüzde yaşanılan hüzne aşinasınızdır. Normal kullanımda, bu hatayı düzeltmenin tek yolu tweeti silmek ve yeniden yazıp tekrar paylaşmaktır. Öte taraftan Twitter Blue, bir adet Geri Al butonu ekler.

Esasında bu buton, bir anlamda paylaşım öncesi ön izleme özelliği olarak tanımlanabilir. Bu sayede birkaç saniyeden otuz saniyeye kadar belirlenmiş aralıklarla bir süre seçebilir ve tweet henüz paylaşılmadan önce gördüğünüz yanlışlıkları düzeltebilirsiniz.

Bunun ötesinde tweet paylaşıldıktan sonra hem standart kullanıcılar için hem de ücretli kullanıcılar için yapabilecek bir şey yok. Yani paylaşım yapıldıysa ve düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa, tweeti silerek tekrar paylaşmanız gerekiyor. Bu durumun Twitter'daki bilgi güvenliğini korumak adına uygulandığını unutmayın.

3- Okuyucu Görünümü Modu

Tweet serilerinin bir makale gibi gözükmesini ister miydiniz? Eğer uzun ama dikkat çekici bir tweet serisine denk geldiyseniz ve buradaki içeriği basit bir şekilde okumak istiyorsanız, Twitter Blue'da yer alan Okuyucu Görünümü Modu tam olarak sizler için olabilir.

4- Özelleştirilebilir Temalar ve Renkler

Twitter Blue aboneleri kullandıkları temayı ve temanın renklerini özelleştirebilir ve de Android ve iOS cihazlardaki uygulama simgesini değiştirebilir. Buna ek olarak kullanıcılar, daha hızlı yardım alabilecekleri özel müşteri desteği ekibinden de faydalanabilir.

Twitter Blue Fiyatı Ne Kadar?

Twitter Blue Yurt Dışı Fiyatı: 3,00 Dolar / Aylık

3,00 Dolar / Aylık Twitter Blue Türkiye Fiyatı: 30,99 TL / Aylık

Twitter Blue'nun yurt dışı fiyatı 3,00 Dolar olarak belirlenmiş olsa da, ülkemize özel herhangi bir fiyatlandırma politikası uygulanmadığı gibi, yurt dışından daha pahalı bir fiyat etiketi ile 30,99 TL'e abone olabiliyorsunuz. Bu fiyatın aylık ücret olduğunu hatırlatalım.

Peki siz Twitter Blue hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ufak özellikler için 30,99 TL / Ay ödeme yapmaya gerek var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.