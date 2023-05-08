Yakında Twitter Takipçi Sayınız Düşebilir: İşte Nedeni!

Son aylarda en çok değişiklik gösteren sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, yakın zamanda yine radikal bir karara imza attı.

Bugün kendi hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, birkaç yıldır aktif olmayan hesapları silmeye başladıklarını açıkladı.

Takipçi Sayınız Azalabilir

Elon Musk'ın başa geçmesinin ardından hala bot ve aktif olmayan hesapların getirdiği yükten kurtulamayan Twitter, bu konuda radikal adımlar atmaya başladı.

Bugünden itibaren birkaç yıldır aktif olmayan hesaplar silinmeye başlanacak. Elon Musk, yaşanan bu olay sebebiyle kullanıcıların takipçi sayısında azalma göreceklerini söyledi.

"Aktif olmayan hesap" kavramı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Birçok kullanıcı, sadece tweet okumak için kullanılan hesaplarının silinmemesini talep etti.

Boomsocial üzerinden Twitter'ın en fazla takipçiye sahip isimlerinden biri olan Elon Musk'ın hesabını incelediğimizde 2 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde takipçi artış oranında kayda değer bir düşüş olduğunu görebiliyoruz.

Yaşanan bu durum, Elon Musk'ı takip eden aktif olmayan hesapların Twitter'dan silinmesiyle alakalı olabilir.