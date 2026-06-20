Şarjı 30 Gün Bitmeyen Akıllı Saat Tanıtıldı! El Feneri ve Dahası

Amazfit, yeni bir akıllı saat tanıttı. Balance Ultra olarak adlandırılan yeni model, uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık takibi özellikleri, çevrim dışı harita desteği, el feneri ve çok daha fazlasına sahip. Sade bir tasarıma sahip olan cihaz, kullanıcıları iki farklı renk seçeneği ile karşılıyor.

Amazfit Balance Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ağırlık: 57 gram (kayış hariç)

57 gram (kayış hariç) Ekran boyutu: 1,5 inç

1,5 inç Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Maksimum parlaklık: 3000 nit

3000 nit Ekran koruma teknolojisi: Safir kristal cam

Safir kristal cam Batarya kapasitesi: 780 mAh

780 mAh Pil ömrü: Günlük kullanımda 30 gün, yoğun kullanımda 15 gün, GPS kullanımında 50 saat

Günlük kullanımda 30 gün, yoğun kullanımda 15 gün, GPS kullanımında 50 saat Su dayanıklılığı: 10 ATM

10 ATM Sağlık özellikleri: Sürekli kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, vücut sıcaklığı ölçümü, stres takibi, uyku analizi, kadın sağlığı takibi, anormal kalp ritmi uyarıları, düşük oksijen uyarıları, yüksek stres uyarıları

Sürekli kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, vücut sıcaklığı ölçümü, stres takibi, uyku analizi, kadın sağlığı takibi, anormal kalp ritmi uyarıları, düşük oksijen uyarıları, yüksek stres uyarıları Spor özellikleri: 180+ spor modu

180+ spor modu Navigasyon: Çevrim dışı harita desteği

Çevrim dışı harita desteği Yazılım: Zepp OS 6

Zepp OS 6 Depolama: 64 GB dahili hafıza

64 GB dahili hafıza Diğer özellikler: LED el feneri (beyaz, kırmızı, SOS modları)

LED el feneri (beyaz, kırmızı, SOS modları) Renk seçenekleri: Siyah ve siyah-kahverengi

Amazfit Balance Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Amazfit Balance Ultra, 480 x 480 piksel çözünürlük ve 3000 nit maksimum parlaklık sunan AMOLED ekranla beraber geliyor. Ekran boyutu, bildirimleri okumak için yeterli görünüyor. Öte yandan ekran teknolojisi de derin siyahlar elde etmeye yardımcı olacaktır. Yüksek parlaklık değeri, ekran teknolojisinin de avantajı ile güneş altında net bir görüş imkânı sunacaktır.

Amazfit Balance Ultra'nın Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, kalp atış hızını sürekli olarak takip ediyor. Bununla birlikte kandaki oksijen seviyesini ölçüyor, vücut sıcaklığını izliyor. Diğer sağlık özellikleri arasında stres takibi, uyku analizi, anormal kalp ritmi uyarıları, düşük oksijen uyarıları, yüksek stres seviyesi uyarıları yer alıyor. Özellikle kalp ritmi normalin dışına çıktığında uyarması, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Amazfit Balance Ultra'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat, günlük kullanımda 30 güne kadar pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda bu süre 15 güne kadar geriliyor. GPS kullanımında ise 50 saatlik bir pil ömrüne sahip oluyorsunuz. Çoğu kişi için akıllı saatin temel özellikleri yeterli olduğu için şarj genellikle bir ay kadar dayanacaktır. Bu ayın başlarında tanıtılan Amazfit Balance 3 ise günlük kullanımda 21 güne kadar kullanım süresi sağlıyor.

Amazfit Balance Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Balance Ultra için 600 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 27 bin 870 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 45 bin TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini ayrıca not düşelim.

Amazfit Balance Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit'in şu an Türkiye'de birçok akıllı saat modeli satılıyor. Bunlara örnek olarak Falcon, GTR 3, T-Rex Ultra, Cheetah, Cheetah Speedster, Verge ve Active'i verebiliriz. Söz konusu modelleri göz önüne alacak olursak Balance Ultra'nın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Amazfit Balance Ultra'nı oldukça etkileyici bir özellik yelpazesi olduğu kanaatindeyim. Pil ömrü açısından çok genç bir kullanıcı kitlesinin taleplerine karşılık veriyor. Ayrıca sağlık takibi konusunda da epey iddialı. İhtiyacınız olabilecek hemen hemen her sağlık özelliğini taşıyor. Yüksek parlaklık değeri de dışarıda kullanım için son derece yeterli. Tüm bunları göz önünde bulundurarak cihaza yoğun talep olacağını söyleyebilirim.