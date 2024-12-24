Üniversite Öğrencileri Yarı Zamanlı Devlet Memuru Olabilecek! Alacakları Maaş Belli Oldu

Yapılacak yeni düzenleme ile birlikte üniversite öğrencilerine kamuda yarı zamanlı iş imkânı tanınacak. Üniversiteliler eğitim hayatına devam ederken aynı zamanda kamuya ait kütüphane, sosyal tesisler ve spor komplekslerinde çalışabilecek.

Üniversiteliler Kamuda Çalışırken Ne Kadar Maaş Alacak?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hükûmet üniversite öğrencilerinin kamuda yarı zamanlı olarak çalışabilmesini içeren bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kısa süre içerisinde hayata geçirileceği söylenen bu uygulama kapsamında üniversitelilere yaşlı bakımı, eğitmenlik, ağaç dikimi ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere pek çok alanda çalışma imkânı sunulacak. Öğrenciler 10 ay boyunca yarı zamanlı çalışabilecek.

Paylaşılan bilgilere göre bu projede 60 bin civarında üniversiteli yararlanacak. Öğrencilerin bu iş karşılığında 10 bin TL ile 12 bin TL arasında maaş alacağı öne sürüldü. Öğrencilere verilecek maaşlar İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Çalışma saatleri ise okul saatlerine göre belirlenecek. Böylece öğrenciler hem işi hem de eğitimi birlikte yürütebilecek.

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