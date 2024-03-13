V Rising Erken Erişimden Çıkıyor: Tam Sürüm Tarihi Belli Oldu!

V Rising 2022 yılının mayıs ayında erken erişime açılmıştı ve bununla beraber oynanabilir hâle gelmişti. Yalnızca bir hafta içerisinde bir milyon satış adedini aşarak önemli bir başarı elde eden V Rising'in tam sürüm tarihi açıklandı.

Stunlock Studios tarafından geliştirilen oyunu konsol üzerinden oynamak isteyen oyuncular için de önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre oyun PC'nin yanı sıra PlayStation 5 üzerinden de oynanabilecek.

V Rising Erken Erişimden Ne Zaman Çıkacak?

En iyi vampir oyunları arasında yer alan V Rising'in PC sürümü 8 Mayıs 2024 tarihinde erken erişimden çıkacak. Tıpkı erken erişimde olduğu gibi tam sürüm de Steam üzerinden sunulacak.

Oyunun PS5 versiyonu ise 2024 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Dolayısıyla oyunu konsolda oynamak için bir süre daha beklemek gerekecek.

V Rising Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya, aksiyon ve hayatta kalma türlerindeki V Rising, etkileyici atmosferi ve başarılı bölüm tasarımlarıyla öne çıkıyor. Yüzyıllarca süren uykunun ardından bir vampir olarak uyandığımız oyunda hayatta kalmak için Güneş ışığından kaçmamız ve avlanmamız gerekiyor.

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