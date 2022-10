En İyi Vampir Oyunları

Vampir oyunları oynamak isteyen kişiler için oldukça başarılı yapımlardan oluşan bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeyi inceleyebilir ve vampir temasına sahip olan başarılı yapımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vampir temasına sahip olan film, dizi ve video oyunları yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Bilgisayar üzerinden oynayabileceğiniz pek çok vampir oyunu bulunuyor. Peki, bu konuda en başarılı yapımlar neler?

Bu yazıda vampir temasını işleyen en başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı belirli bir ücret karşılığında satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz.

Vampir Oyunları Listesi

Vampyr

V Rising

The Sims 4 Vampires

Castlevania: Lords of Shadow 2

Fury of Dracula: Digital Edition

Yukarıda en başarılı 5 vampir oyunu bulunuyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en iyi zombi oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.

Vampyr

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen Vampyr, 2018 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. 1918 senesinde salgının yaşandığı Londra kentinde geçen oyunda vampire dönüşen Jonathan Reid isimli bir doktoru kontrol ediyorsunuz.

Yaşamını sürdürebilmek için insanların kanını içmek zorunda olan Reid, neler olduğunu anlayabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Bu nedenle oyunda uzun diyaloglar yer alıyor. Diyalog esnasında karşınıza çeşitli seçenekler çıkıyor. Bu seçeneklerden bir tanesini seçmeniz gerekiyor.

Yayıncılığını Focus Entertainment'in üstlendiği yapım atmosferi çok başarılı şekilde yansıtıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunun dövüş sistemi de başarılı durumda. Sadece tek oyunculu modun yer aldığı Vampyr'de RPG ögeleri de mevcut.

V Rising

Stunlock Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan V Rising'in 2022 yılının mayıs ayında erken erişim sürümü çıktı. Açık dünya hayatta kalma oyunu V Rising'de gücünü yeniden kazanmaya çalışan bir vampiri kontrol ediyorsunuz.

Güneş ışığına maruz kalmaması gereken vampir ile tehlikeli bir maceraya adım atıyorsunuz. İzometrik kamera açısına sahip olan yapımda başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikler bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğinin yer aldığı oyunda çevrim içi mod da mevcut.

Çeşitli yeteneklere sahip olan karakterinize eşyalar ekleyerek geliştirebilirsiniz. Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyan V Rising, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için de harika bir yapımdır.

The Sims 4 Vampires

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği popüler yaşam simülasyonu oyununun The Sims 4 Vampires isimli indirilebilir içeriği vampir temasını işliyor. Bu DLC'de karakter oluşturma ekranından vampir Sim'i yaratabilirsiniz. Çok başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan indirilebilir içerik, vampir temasını seven oyuncular için eğlenceli bir oynanış sunuyor.

The Sims serisinin tarzını seviyorsanız Vampires DLC'sinde uzun süre keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca yaşam simülasyonu oyununda bazı aktiviteleri anında gerçekleştirmek istiyorsanız The Sims 4 hileleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Castlevania: Lords of Shadow 2

Konami Digital Entertainment tarafından yayımlanan Castlevania: Lords of Shadow 2, 2014 yılının şubat ayında satışa sunuldu. Asırlar boyunca süren uykusundan güçsüz bir şekilde uyanan Drakula'yı kontrol ediyorsunuz. Serinin ikinci oyunu PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında yer alıyor.

Hack and slash oyunları arasında yer alan Castlevania: Lords of Shadow 2'de çok başarılı bir oynanış mekaniği mevcut. MercurySteam tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Fury of Dracula: Digital Edition

Fury of Dracula: Digital Edition isimli masa oyununda Avrupa bölgesini ele geçirmek isteyen Drakula'yı durdurmaya çalışıyorsunuz. Nomad Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım, 2020 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü.

Masa oyunlarını ve vampir temasını seven kişilerin eğlenceli vakit geçirebileceği Fury of Dracula: Digital Edition PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında bulunuyor. Oyunda şu anda yalnızca İngilizce dil desteği mevcut.

Bu yazıda vampir oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.