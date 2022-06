V Rising, oyuncuları gerilim dolu bir dünya da hayatta kalma temalı bir oynanışa götürecek.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stunlock Studios tarafından geliştirilen ve Mayıs 2022 itibari ile Steam’de lansmana çıkan V Rising oyuncuları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Hayatta kalma temelli açık dünya oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım da oyuncular birbirinden farklı alanlarda aksiyon yüklü sahneler ile karşılaşacaklar. Görsel efektlerin yoğun olduğu yapım içerisinde birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecek olan oyuncular, hayatta kalmanın yollarını arayacaklar.

Fantastik bir oynanış atmosferine ev sahipliği yapan V Rising, aksiyon ve gerilim dolu oynanışı ile oyuncuları sürükleyici bir dünya ya götürüyor.

V Rising Özellikleri

6 farklı dil desteği,

Hayatta kalma temelli,

Açık dünya oyunu,

Zengin içerik,

Yoğun görsel efektler,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı zorluklar,

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu oynanış modları,

Zengin içeriği ile Steam üzerinde Windows oyuncuları tarafından ‘çok olumlu’ olarak ifade edilen V Rising indir, hayatta kalma içerikleri ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor. Pek çok fantastik içeriğin yer aldığı oyun içerisinde yoğun görsel efektleri oyunculara sunuluyor. Farklı karakterlere de ev sahipliği yapan oyun içerisinde birbirinden farklı alanları dolaşabilecek, yardımcı karakterleri de oyuna dahil edebileceksiniz. Türkçe dil desteğinin yer almadığı yapım içerisinde gece ve gündüz döngüsü de yer alıyor.

2022 model oyunlar arasında yer alan V Rising yükle, günümüzde erken erişim oyunu olarak geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam ediliyor.

V Rising İndir

Vampirlerle dolu bir atmosferi oyunculara sunan V Rising, erken erişim oyunu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam eden başarılı oyun, ne zaman tam sürüme çıkış yapacak henüz bilinmiyor. Oyun Steam’de binlerce yeni oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

V Rising Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz or AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB or AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum System Requirements might change in the future

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz or AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB or AMD Radeon RX 590, 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Recommended System Requirements might change in the future