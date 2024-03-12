F1 Manager 2024 Duyuruldu: Çıkış Tarihi Açıklandı mı?

İlk oyunu 2000 yılında piyasaya sürülen ve FIA Formula One World Championship lisansına sahip olan bu seri, 2019 yılında çıkan sürümü ile birlikte FIA Formula 2 Championship'ı da içermeye başlamıştı.

Bu seride, Intelligent Games tarafından geliştirilen ve ilk kez 2000 yılında PC platformu için piyasaya sürülen F1 Manager da yer alıyor.

1999 Formula One sezonuna dayanan bu oyunun ardından yıllar geçtikten sonra, ilk yönetim oyununu F1 Manager 2022 ile deneyimlenmişti. Bugün ise, serinin yeni oyunu olan F1 Manager 2024 duyuruldu.

F1 Manager 2024 Ne Zaman Gelecek?

Frontier Developments tarafından üretilen bu yeni oyun yaz aylarında Türkçe dil desteğiyle PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series platformlarında satışa sunulacak.

F1 Manager 2024 için henüz net bir tarih verilmedi. Fakat paylaşılan bilgilere göre oyuncular tercih ettikleri takımları seçebilecek veya kendi takımlarını oluşturabilecekler. Takımın yapılandırmasından üniforma ve logo tasarımına kadar her şey kişiselleştirilebilecek. Ayrıca doğru personeli ve sürücüleri takıma alabilecek ve sponsorlarla anlaşmalar yapabilecekler.

Oyuncuları yeni zorlu yarışlar, araçlar, takım yöneticileri ve güncellenmiş F1 Sprint yarış formatı gibi yenilikler bekliyor.

Yeni mentalite sistemi ve dinamik kontrat anlaşmaları ile sürücülerin ve personelin motivasyonunun en üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Buna ek olarak oyunun geliştirilmiş yapay zekasıyla, oyuncular, bir önceki oyuna göre dinamik olarak değişen zorluk seviyeleriyle karşılaşacak.

F1 Manager 2024 çıkış tarihi duyurulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.