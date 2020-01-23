Valve, Half-Life: Alyx'in Ertelenmeyeceğini Söylüyor

Üzerinden yıllar geçse de oyuncuların gözünde eskimeyen Half-Life serisinin yeni oyunu Half-Life: Alyx için oldukça az bir zaman kaldı. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality için geliştirilmekte olan oyun, Mart ayı içerisinde satışa sunulacak. Valve, yaptığı yeni açıklama ile yüreklere su serpti: Half-Life: Alyx hiçbir şekilde ertelenmeyecek.

Dün Reddit üzerinden bir AMA (Bana Bir Şey Sor) seansı gerçekleştirildi. Kullanıcıların merak ettikleri soruların cevaplarını doğrudan kaynağından aldıkları bu seans sırasında Valve, "Final sahnesine yapılacak olan bazı ince ayarlar hariç, oyun tamamlandı." dedi ve devam etti: "Hem Valve çalışanları olarak birçoğumuz hem de oynanış test görevlileri, tüm oyunu birçok kez oynadık. Şu anda geliştirme aşamasında olmayı umut ettiğimiz yerdeyiz, en iyi hale getiriyoruz ve teknik hataları düzeltiyoruz. Planladığımız zamanda çıkışı gerçekleştireceğimizden şüphemiz yok."

Seansın devamında Half-Life: Alyx oyununun oynanışı hakkında ek detaylar vermeden geçmeyen geliştirici ekip, bazı yaratıkların seslere diğerlerinden daha duyarlı olduklarını ve bunun bir örneğini göreceğimizi söyledi. Görünüşe göre bahsi geçen örneğin olduğu yer için oldukça heyecanlılarmış. Ayrıca uzuv parçalanma özelliğinin belirli çatışma senaryoları sırasında büyük etken olacağı da verilen bir diğer bilgi oldu.

Half-Life: Alyx konusu

Half-Life: Alyx, Half-Life ve Half-Life 2 arasındaki bir zamanda geçiyor. Black Mesa hadisesi sonrasında, Combine olarak bilinen yaratık türünün gezegendeki hakimiyeti iyiden iyiye güçlenmeye başlıyor. Bunu sonlandırmak isteyen ana karakterimiz Alyx Vance ve babası Dr. Eli Vance, bir direniş örgütü kuruyorlar. Combine ile savaş devam ederken, baba-kız kritik araştırmalar ve gizli bilimsel çalışmalar yapıyor ve tehdide son verebilmek için hayati öneme sahip silahlar üretiyor olacaklar.

Bir VR oyunu olmasına rağmen hikayesi ve araştırma ögeleri ile on beş saatlik bir oynanış sunacak olan Half-Life: Alyx, oyuncuların beklediği türden bir Half-Life deneyimi sunacak.