Remake Versiyonu Gelse Aşırı Sevineceğimiz Oyunlar

Son dönemde oyun sektörü bek çok başarılı remake projeleri ile çalkalandı diyebiliriz. Remake oyunlar hiç olmadıkları kadar popülerler. Resident Evil serisi, remake oyunlarıyla neredeyse tekrar şahlandı diyebiliriz. Dead Space, Demon’s Souls gibi yapımlar remake projelerin ne kadar iyi olabileceğini gösterir nitelikte işlerdi. Peki remake versiyonu çıksa ayıla bayıla oynayacağımız diğer oyunlar neler?

Zamanında bizi pek çok yönden etkilemiş, remake versiyonu gelse çok başarılı olacak oyunları sizler için listeledik. İşte keşke remake’i gelse dediğimiz oyunlar:

Remake Oyunu Yapılması Gereken Yapımlar

Half-Life

Diablo 1

Manhunt

Syphon Filter

Metal Gear Solid

Assassin’s Creed

Baldur’s Gate 1 ve 2

The Elder Scrolls 3: Morrowind

Warhammer 40,000 Dawn of War

Star Wars: Knights of the Old Republic

Half-Life

Bir klasik olan Half-Life markası uzun bir süredir oyuncuların “hayali devam oyunu” rüyalarını süslüyor. Half-Life 3 ile alakalı umutlarımızın her gün biraz daha azaldığı şu günlerde Half-Life markasının oyunlarının remake versiyonu çıksa çok iyi olur. Bir hayran ekibi halihazırda ilk oyunun remake versiyonunu satışa sundu ancak Valve tarafından hazırlanmış bir Half-Life 2 remake’e kimse hayır demez.

Diablo 1

Diablo 2’nin remastered versiyonundan sonra bir de Diablo 1’in remake versiyonunu görsek harika olurdu. İkinci oyun çok daha popüler olduğu için yapımcı Blizzard önce Diablo 2’yi elden geçirdi ancak ilk oyunun yeri ayrıdır. Blizzard Diablo 4’e gelen ilgiden sonra bu ihtimali düşünebilir.

Manhunt

Oldukça tartışmalı oyunlardan biri olan Manhunt unutulmaya yüz tutmuş bir yapım haline geldi. İlk kez 2003 yılında çıkan Manhunt aşırı şiddet içerikli bir gizlilik ve aksiyon oyunuydu. Pek çok ülkede yasaklanan, yıllar boyu sürecek tartışmaların fitilini ateşleyen bu oyun gibi yapımları artık maalesef göremiyoruz.

Dönemine göre oldukça iyi bir oyun olan Manhunt günümüz teknolojileri ile tekrar yapılsaydı çok daha korkutucu, rahatsız edici ve etkileyici olurdu herhalde. Manhunt’ın yapımcısı Rockstar Games, GTA’dan ve Red Dead Redemption’dan kazandığı paraları saymakla meşgul olduğu için böyle bir oyunu tekrar diriltmekle uğraşmazlar ama böyle bir şey gerçekleşse çok iyi olurdu.

Syphon Filter

Bir PlayStation 1 klasiği olan Syphon Filter son derece kült bir oyundur. 1999 yılında çıkmış bir oyun olarak dönemine damga vuran Syphon Filter bugün bir remake ile tekrar sahalara sönse efsane olur. Remake oyunların günümüzdeki kalitesini de düşündüğümüzde Syphon Filter elden geçirilmesi ve yeniden yapılması gereken en önemli serilerden biridir.

Metal Gear Solid

Evet, Metal Gear Solid 3 Snake Eater’ın remake versiyonu duyuruldu. Serideki remake versiyonu en çok hak eden oyun üçüncü oyun olsa da ilk Metal Gear Solid oyunu da kesinlikle yeniden yapımı hak ediyor. Umuyoruz ki tüm Metal Gear Solid oyunları önümüzdeki 10 yıl içerisinde yeniden yapım olarak piyasaya sürülür ve zamanında oynayamamamış olan kişiler bu seri ile tanışabilir.

Assassin’s Creed

İlk Assassin’s Creed oyunu elbette pek çok kişiyi etkilemiştir ancak pek çok eksikliğe de sahip bir oyundu. Hem grafiksel anlamda hem de mekaniksel anlamda yeniden ele alınmış bir Assassin’s Creed oyunu eminim ki oyun dünyasında büyük etki yaratacaktır. Altair’in hikayesini tekrardan en iyi şekilde oynamak için sabırsızlanıyoruz ancak böyle bir oyun gelir mi gelmez mi bilinmez.

Baldur’s Gate 1 ve 2

Baldur’s Gate 3’ün inanılmaz başarısından sonra ilk iki oyunun remake versiyonunu görmeyi çok isteriz. CRPG’ler konusunda uzman bir ekip olan Larian Studios tarafından yeniden yapılacak olan Baldur’s Gate oyunları biz RPG severler için bulunmaz bir nimet olacaktır.

Umuyoruz ki Baldur’s Gate 3’ün beklenmedik başarısından sonra Larian Studios ilk iki oyunun remake yapma haklarını da alır da bize yine muhteşem oyunlar sunarlar.

The Elder Scrolls 3: Morrowind

Pek çokları için en iyi The Elder Scrolls oyunu olan Morrowind ilk kez 2002 yılında piyasaya sürüldü. Dönemine göre ne kadar iyi bir oyun olursa olsun, günümüzde artık eski ve yaşlı bir oyun olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Çok geniş bir dünyaya sahip olan Morrowind, Skyrim içerisinde yeniden yapılsa da bir moddan çok daha öte, baştan aşağıya yeniden tasarlanmış, günümüzün standartlarında uygun bir şekilde tekrar elden geçirilmeli. The Elder Scrolls 6 gelmeden önce Morrowind’in remake versiyonunu görsek harika olurdu.

Warhammer 40,000 Dawn of War

Bir strateji oyunu klasiği olan ve Warhammer 40,000 markasının en popüler oyunu olan Dawn of War 2004 yılında piyasaya sürüldü. Kendine has dünyası ve muhteşem dizayn edilmiş sesleri ile o döneme damgasını vuran Warhammer 40,000 Dawn of War muhakkak elden geçirilip tekrar piyasaya sürülmeli. Serinin devam oyunları gelse de maalesef asla ilk oyun kadar zihinlerimizde yer etmedi.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars ve RPG hayranlarının yıllardır beklediği, her yıl birkaç kez dedikodularının çıktığı Star Wars: Knights of the Old Republic remake’i en çok hak eden oyunlardan bir tanesi. Kendine özgü, eşsiz bir oyun olan Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars markası ile pek içli dışlı olmayan kişileri bile etkilemiş bir yapımdır.

Remake oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Umuyoruz ki iyi iş çıkarmış daha çok remake oyunu yıllar içerisinde piyasada görebiliriz.

Remake versiyonunun gelmesini istediğimiz oyunlar bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için keyifli bir yazı olmuştur. Remake versiyonu gelse havalara uçacağınız oyun hangisi olurdu?