Devamının Gelmesini İstediğimiz Oyunlar

Bazı oyunların nedense devamı gelmiyor. Zamanında çok başarılı işler ortaya koymalarına rağmen devamı hemen gelmeyen oyunlar insanı düşünmeye sevk ediyor. Neden acaba bu oyunların devamı gelmiyor diye. Biz de devamının gelmesini istediğimiz oyunları listeledik.

Devam Oyunu Gelse Harika Olacak Yapımlar

Prey

Half Life 2

Titanfall 2

Bloodborne

Twisted Metal

Brütal Legend

Sleeping Dogs

Lollipop Chainsaw

Batman Arkham Knight

Metal Gear Rising: Revengeance

Prey

Dishonored serisi ile tanıdığımız Arkane Studios tarafından geliştirilen Prey sessiz sedasız bir çıkış yaptı ve üzerine pek konuşulmadan uçup gitti. Hem oynanış hem hikaye bakımından çok doyurucu bir tecrübe yaşatan Prey göründüğünden çok daha fazlasına sahip bir oyundu.

Underrated diyebileceğimiz bir yapım olan Prey çok eski bir oyun değil, bir devam oyunu önümüzdeki yıllarda duyurulabilir ancak bu zamana kadar nasıl oldu da bu oyunun devamı duyurulmadı hayret ettik doğrusu.

Half Life 2

Evet, bu listenin olmazsa olmazı Half Life. Artık bir geyiğe hatta meme’e dönüşen Half Life 3 mevzusu her eski oyuncunun içinde bir umuttur. Ne yazık ki her geçen gün bu umudun ışığı yavaş yavaş sönüyor. Zira yapımcı Valve’ın ne Half Life 3 ile alakalı bir planı var ne de niyeti.

Half Life Alyx ile övgüler toplamayı başarsa da pek çok kişinin VR cihazı olmadığı için bu oyundan mahrum kaldı. Dolayısıyla pek çok oyuncu PC’nin odakta olduğu bir Half Life 3’ün hayallerini kuruyor.

Titanfall 2

Pek çok belli başlı FPS markasının altında ezilse de Titanfall 2 son dönemde çıkmış en iyi tek kişilik hikaye moduna sahip FPS oyunlarından bir tanesiydi. Apex Legends’ın da temelini atma konusunda oldukça önemli bir etkiye sahip olan Titanfall 2 son derece önemli bir yapımdı ancak hak ettiği ilgiyi göremedi gibi.

Titanfall 3 duyurulur mu bilmiyoruz ama tıpkı Titanfall 2 gibi hikaye odaklı bir FPS oyununa hayır demeyiz. Zira Titanfall 2 çok iyi bir tecrübe sunsa da kısa bir oyundu. Titanfall 3’ün çok daha uzun soluklu bir oyun olmasını dileriz.

Bloodborne

Bloodborne oldukça eşsiz bir oyun. Kendisine has bir fan kitlesine de sahip bir yapım. Bloodborne’un PC’ye gelip gelmemesi, remaster sürümünün çıkıp çıkmaması, bir devam oyununa sahip olup olaması adeta bir mizah konusu olmuş durumda. 2015 yılında PS4’e özel olarak geliştirilen ve teknik olarak biraz sıkıntılı olan Bloodborne oyuncuları kendisine bağlamayı başardı.

Bloodborne’dan sonra pek çok souls-like oyun çıkış yaptı. Kimileri direkt olarak Bloodborne’u örnek aldı ama Bloodborne’un atmosferini ve dövüş sistemini hiçbir oyun yakalayamadı. Dolayısıyla hayranlar bir devam oyununu ya da remaster versiyonunu uzun süredir bekliyor. Bloodborne’un bir devam oyununun geleceği ile alakalı umutlarımız çok yüksek ama daha fazla da beklemek istemiyoruz.

Twisted Metal

PlayStation 1 ve 2’ye damgasını vurmuş bir oyun serisi olan Twisted Metal nedendir bilinmez 2012 yılında son oyununu çıkardı ve bir daha kendinden hiç bahsettirmedi. 1995 yılında piyasaya çıkan ve PlayStation markası ile özdeşleşmiş bir seri olan Twisted Metal, bugün tekrar piyasaya iyi bir oyunla çıksa çok seviniriz.

Brütal Legend

2009’da PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkış yapan Brütal Legend çok farklı bir yapımdı. RTS öğeleri içeren bir Hack&Slash oyunu olan -böyle başka bir oyun var mı bilmiyorum- Brütal Legend, konusu oynanışı ve mizahi yönüyle kendine has bir yapım olan Brütal Legend’ın bir devam oyunu gelse harika olurdu.

Sleeping Dogs

“GTA’nın Çin versiyonu” olan Sleeping Dogs GTA benzeri oyunlardan belkide en iyisiydi. Yakın dövüşe odaklanan bir açık dünya ve aksiyon oyunu olan Sleeping Dogs hem hikayesiyle hem de oynanışıyla oldukça sağlam bir oyundu. GTA açlığınızı bastıracak bir oyun olan Sleeping Dogs’un nedense devam oyunu gelmedi.

Lollipop Chainsaw

Çok iyi bir oyun olmasa da çok kendine has bir oyun olan Lollipop Chainsaw’ın remake projesi duyuruldu ancak daha sonrasında yapım ertelendi. Lollipop Chainsaw’ın remake oyunu ile alakalı bilgimiz çok sınırlı.

Keşke remake yapmak yerine baştan aşağıya 0’dan yeni bir oyun yapılsa ve Lollipop Chainsaw 2 olarak duyurulsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Zira oyunun remake versiyonu ile alakalı elimizde sağlam bir görüntü bile yok.

Batman Arkham Knight

Muhteşem bir seri olan Batman Arkham serisi hem oynanışı ile bu tarz aksiyon oyunlarına yön vermiş hem de hikayesiyle çizgi roman ve süper kahraman filmi severleri memnun etmeyi başarmıştır. Serinin son oyunu olan Batman Arkham Knight 2015 senesinde PC tarafında sorunlu bir çıkış yapmasına rağmen zaman içerisinde toparlamış ve başarılı bir Batman oyunu olarak zihnimizde yer etmiştir.

Nedendir bilinmez, aradan yıllar geçmesine rağmen hala yeni bir Batman oyunu görmedik. 2022 yılında Gotham Knights isimli bir oyun geldi ancak ne oyunda Batman’i oynayabiliyorduk ne de Arkham serisine denk bir oyundu. Batman Arkham Knight’tan sonra yeni bir Batman oyununu görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Metal Gear Rising: Revengeance

Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima Metal Gear markasını bıraktı. Yeni bir Metal Gear oyunu beklemek de epey saçma olur. Bazı şeyler tadında güzeldir. Ancak Metal Gear serisinin bir spin-off’u olan Metal Gear Rising: Revengeance’in devam oyununa hayır demeyiz.

Orijinal Metal Gear oyunlarından çok daha farklı bir yapım olan Metal Gear Rising: Revengeance bir Hack&Slash oyunuydu ve Metal Gear Solid 2’den bildiğimiz Raiden ile bu oyunu oynuyorduk. Metal Gear markasının ana hikayesi biteli çok oldu ancak Metal Gear Rising: Revengeance’in bir seriye dönüşmesini çok isterdik doğrusu.

Devamının gelmesini istediğimiz oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin devamını görmek istediğiniz oyun hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.