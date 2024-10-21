VGM Burs Başvuruları Başladı! VGM Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 21 Ekim 2024 itibarıyla başladı. Burs kapsamında VGM tarafından çok sayıda öğrenciye eğitim desteği sunuluyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM Burs Başvuru Tarihleri (2024)

21 Ekim 2024 itibarıyla lisans ve önlisans öğrencileri için başlatılan burs başvuru süreci 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

VGM Bursu Ne Kadar?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ekim ayından itibaren yükseköğrenim burs miktarı 1.250 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılının ocak ayından itibaren bu miktar 2 bin TL'ye çıkarıldı. Yeni dönemde bursun ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

KYK Bursu Almak, VGM Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel mi?

VGM'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre evet. Web sitesinde "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz" ifadeleri yer alıyor.

Bu nedenden dolayı VGM bursu başvuru sonuçlarının, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından duyurulduğu belirtiliyor.

VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?